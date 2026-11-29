Analyse détaillée des propositions de Fabien Roussel pour la présidentielle. Nationalisations, politiques sociales et diplomatie : tour d'horizon des points de vue du candidat PCF.

Le candidat du Parti communiste français ( PCF) à l' élection présidentielle, Fabien Roussel, a dressé un bilan exhaustif de ses positions et de son programme lors d'une série d'interventions publiques marquantes. Se présentant comme un acteur cherchant à rassembler au-delà des clivages traditionnels, il défend une ligne politique radicale axée sur la justice sociale et la souveraineté nationale. Ses déclarations couvrent un large spectre de sujets, allant de l'économie à la politique étrangère, tout en exprimant des critiques virulentes envers les grandes entreprises et certaines stratégies politiques de gauche.

Une ambition nationale et un appel au rassemblement

Après l'attentat raciste survenu dans les Yvelines, Fabien Roussel a appelé à la tenue d'un hommage national. Il a explicitement exprimé le souhait que toute la classe politique soit présente à cet événement, insistant sur l'unité face à l'intolérance. Cette initiative s'inscrit dans sa volonté de tendre la main à celles et ceux qui sont aujourd'hui dégoûtés de la politique traditionnelle. Le candidat communiste cherche ainsi à rebâtir une confiance populaire érodée par les scandales et les inégalités croissantes.

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Concernant la suite du processus électoral, Fabien Roussel refuse de prédire l'issue du second tour de la présidentielle. Il affirme catégoriquement que nul ne peut dire qui y sera présent, soulignant l'incertitude du paysage politique actuel. Son objectif n'est pas seulement de participer, mais de transformer le débat public en offrant une alternative crédible aux citoyens lassés du statu quo.

Critiques économiques et stratégie industrielle

Sur le plan économique, la position de Fabien Roussel est sans appel en ce qui concerne le groupe énergétique TotalEnergies. Il qualifie son directeur général, Patrick Pouyanné, de "traître à la Nation", exprimant une hostilité profonde envers la direction actuelle du conglomérat. Le candidat communiste estime que la France doit cesser de dépendre de logiques purement financières internationales. Il met en avant la nécessité de rentrer dans le capital de Total ou, à défaut, d'envisager la nationalisation de l'entreprise pour servir l'intérêt général.

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Cette vision s'étend également à la lutte contre l'inflation alimentaire. Fabien Roussel rejette l'idée que la hausse des prix soit inévitable ou structurelle. Selon lui, la solution réside dans une augmentation significative des salaires et des retraites. En renforçant le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes, il estime possible de corriger les déséquilibres du marché sans recourir à des politiques restrictives qui pénalisent les travailleurs. Cette approche vise à inverser la courbe de la précarité économique.

Tensions avec la gauche et souveraineté diplomatique

Le candidat communiste n'hésite pas à critiquer ses proches alliés politiques lorsqu'il juge leurs programmes insuffisants. Il estime que le programme de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, ne résoudra pas les problèmes profonds de notre pays. Cette divergence souligne les fractures idéologiques au sein de la gauche française. Fabien Roussel considère que les mesures proposées par son rival politique manquent de radicalité suffisante pour transformer durablement la structure sociale et économique de la nation.

Sur le front international, la position de Fabien Roussel concernant la guerre en Ukraine est clairement pacifiste et diplomate. Il affirme que la priorité doit être de mettre tout le poids diplomatique de la France dans les discussions pour pousser en faveur d'un accord rapide. Il rejette toute escalade militaire et considère que les militaires français n'ont rien à faire sur le sol ukrainien. Pour lui, la réponse aux conflits géopolitiques doit passer par la négociation et non par l'envoi de troupes ou d'armes qui risquent d'allonger le conflit.

Engagements locaux et refus des symboles d'exclusion

À l'échelle locale, Fabien Roussel démontre une fermeté particulière quant à la protection de l'ordre public et de la dignité. Concernant le Banquet du Canon français, événement controversé souvent associé à des mouvances d'extrême droite, il a déclaré qu'il n'autoriserait pas la tenue d'un tel banquet dans sa commune de Draveil. Cette décision reflète sa ligne de conduite consistant à refuser toute forme de promotion ou d'apologie de discours haineux sur son territoire. Ce refus illustre son engagement constant contre toutes les formes de discrimination et de xénophobie, renforçant ainsi sa crédibilité auprès des électeurs soucieux de la cohésion sociale.