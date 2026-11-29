Le candidat communiste Fabien Roussel expose lors du Petit Oral ses visions sur la guerre en Ukraine, la nationalisation du capital, et son rejet du vote stratégique au profit d'un rassemblement populaire incluant les électeurs déçus du RN.

Le candidat du Parti communiste français à l' élection présidentielle, Fabien Roussel, a mené une série d'interventions marquantes lors de sa dernière session d'allocutions spontanées, le Petit Oral, diffusée en direct sur les réseaux sociaux.

Fabien Roussel nuance son soutien au Rassemblement National

Au cours de cette rencontre avec ses soutiens et la presse, il a exposé avec fermeté ses positions sur les enjeux majeurs qui traversent le paysage politique et sociétal français. Parmi les déclarations les plus controversées, il a affirmé ne pas exclure la possibilité de voter pour le Rassemblement National, soulignant une volonté de tendre la main aux citoyens lassés par les traditions politiques établies.

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Il a également exprimé son souhait de voir l'ensemble de la classe politique assister à l'hommage national prévu après l'attentat raciste survenu dans les Yvelines, insistant sur la nécessité d'une réponse united face à l'extrême droite et à la haine. Sur le plan économique, il a rejeté l'inévitable de l'inflation alimentaire, préconisant au contraire une augmentation significative des salaires et des retraites pour protéger le pouvoir d'achat des classes populaires.

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Roussel critique Patrick Pouyanné et la guerre en Ukraine

Il a également critiqué vigoureusement Patrick Pouyanné, patron de TotalEnergies, le qualifiant de traître à la Nation, tout en défendant l'idée d'une mise en avant de la nécessité de rentrer dans le capital des grandes entreprises ou de les nationaliser pour servir l'intérêt général. Enfin, concernant la guerre en Ukraine, il a réitéré la position du PCF selon laquelle les militaires français n'ont rien à faire sur le sol ukrainien, appelant à concentrer les efforts diplomatiques français pour pousser à la conclusion d'un accord rapide, tout en refusant catégoriquement la tenue de tout banquet similaire au Banquet du Canon français dans sa commune d'élection.