Fabien Roussel, candidat PCF, détaille sa stratégie électorale, son hostilité envers TotalEnergies et ses propositions pour l'inflation dans l'Yvelines.

Le secrétaire national du Parti communiste français ( PCF), Fabien Roussel, a exposé les grandes lignes de sa campagne pour l' élection présidentielle, marquant une volonté claire de reconquérir l'électorat de gauche tout en imposant une ligne économique rigoureuse. Candidat officiel, le dirigeant communiste n'a pas caché son intention de tendre la main aux électeurs désabusés, sans pour autant exclure tout soutien, y compris de la part de ceux qui se tournent vers le Rassemblement National. Cette posture vise à décloisonner le débat politique en intégrant les préoccupations concrètes des citoyens face à la hausse des prix et à l'insécurité perçue.

Stratégie Électorale et Tisser des Ponts Politiques

Fabien Roussel affirme explicitement ne pas exclure la possibilité de soutenir un candidat du Rassemblement National dans une configuration électorale précise, une déclaration qui illustre sa recherche pragmatique d'alliances larges. Il souhaite que toute la classe politique soit présente à l'hommage national prévu après l'attentat raciste dans les Yvelines, soulignant l'importance de l'unité républicaine face à l'extrémisme. Le candidat communiste exprime sa volonté de tendre la main à celles et ceux qui sont aujourd'hui dégoûtés de la politique traditionnelle, cherchant ainsi à reconstruire un lien de confiance rompu avec une partie significative de l'électorat populaire.

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Face aux interrogations sur l'issue du scrutin, Fabien Roussel refuse toute prédiction hâtive concernant le second tour de la présidentielle, affirmant avec fermeté que nul ne peut dire qui y sera. Cette incertitude assumée reflète la complexité de la paysage politique français actuel, où les forces traditionnelles sont contestées. En privilégiant une approche ouverte, le dirigeant du PCF tente de ne pas aliéner de bases électorales potentielles tout en maintenant sa crédibilité au sein de la gauche souverainiste.

Conflit avec TotalEnergies et Politique Économique

Sur le terrain économique, la position de Fabien Roussel est d'une fermeté redoutable, particulièrement à l'encontre du géant énergétique TotalEnergies. Le secrétaire national du PCF a qualifié Patrick Pouyanné, le patron de l'entreprise, de traître à la Nation, une accusation grave qui traduit sa vision d'une économie devant servir l'intérêt général avant les profits boursiers. Cette hostilité s'inscrit dans une doctrine plus large prônant la nécessité de rentrer dans le capital de Total ou de nationaliser ces actifs stratégiques pour en faire des leviers de souveraineté.

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Cette ligne dure contraste avec les positions d'autres figures de la gauche radicale. Fabien Roussel estime que le programme de Jean-Luc Mélenchon ne résoudra pas les problèmes de notre pays, indiquant une divergence stratégique importante au sein du champ politique de gauche. Pour le candidat communiste, il faut sortir de l'inflation alimentaire, qu'il considère comme inévitable, en augmentant les salaires et les retraites. Cette approche privilégie le pouvoir d'achat par la redistribution et la hausse des revenus fixes plutôt que par des politiques monétaires ou des subventions temporaires.

Position Géopolitique et Actions Locales dans l'Yvelines

En matière de diplomatie, Fabien Roussel détaille une position centrée sur la guerre en Ukraine, où la priorité absolue est de mettre tout le poids diplomatique français dans les discussions pour pousser dans le sens d'un accord. Cette approche privilégie la voie du dialogue et de la négociation plutôt que l'escalade militaire, reflétant une tradition pacifiste au sein du mouvement communiste français. L'objectif affiché est d'inscrire la France dans une dynamique de résolution pacifique des conflits internationaux, en évitant de s'enliser dans des engagements militaires sans issue claire.

À l'échelle locale, dans l'Yvelines où il est député et maire, Fabien Roussel a pris des mesures symboliques fortes concernant le Banquet du Canard français. Il a lancé qu'il n'autorisera pas la tenue d'un banquet de ce type dans sa commune, affirmant ainsi son refus de tolérer des événements qu'il perçoit comme contraires aux valeurs républicaines ou aux principes d'acceptation sociale. Cette décision illustre comment sa vision politique se traduit par des actes concrets de gouvernement local, cherchant à imposer une éthique civique stricte au quotidien des habitants de son territoire.