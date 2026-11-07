Fabien Roussel PCF: Programmes et critiques de la gauche face à la présidentielle

Fabien Roussel, candidat PCF, détaille sa stratégie pour une gauche unie, critique Emmanuel Macron et propose des mesures sociales concrètes comme l'indexation du SMIC.

Le candidat du Parti Communiste Français à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, a exposé sa vision politique en affirmant sa volonté de rester concentré sur le programme de son parti tout en critiquant vivement la gestion actuelle du pays. Il a dénoncé Emmanuel Macron comme étant le serviteur zélé des plus riches et des institutions bancaires, soulignant la nécessité impérieuse d'une gauche unie pour remporter les prochaines échéances électorales.

Unité de la gauche et divergences internes

Fabien Roussel a clarifié sa position concernant les tensions internes au sein de la gauche française, déclarant que les désaccords personnels ne constituent pas sa priorité absolue. Il insiste sur le fait que pour que la gauche puisse finalement l'emporter, elle doit impérativement se montrer plus forte et plus cohérente face à l'adversité politique actuelle.

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Le candidat communiste a également exprimé sa désapprobation face à la soutien apporté par certains députés communistes à Jean-Luc Mélenchon. Il a qualifié cette démarche de peu élégante, notamment parce qu'aucun contact téléphonique préalable n'aurait été effectué pour prévenir ou discuter de cette alliance potentielle, ce qui a engendré une certaine tension au sein des rangs parlementaires.

Propositions économiques et mesures sociales

Au cœur de son programme, Fabien Roussel plaide pour une refonte complète de la politique sociale, en commençant par une augmentation du Smic couplée à une indexation systématique des salaires sur l'inflation. Il estime que de simples coupes budgétaires ou aides ponctuelles sont insuffisantes pour redresser le pouvoir d'achat des travailleurs les plus précaires, qui nécessitent une protection structurelle durable.

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Sur le front de l'énergie, le candidat du Parti Communiste Français a rappelé que de nombreux membres du Parlement ont demandé une baisse significative de la TVA sur les factures énergétiques. Cette mesure est présentée comme une urgence sociale face à la crise du coût de la vie qui touche durement les ménages français depuis plusieurs mois, exacerbant les inégalités existantes.

Réforme de l'éducation et crise sociale

Concernant le système éducatif, Fabien Roussel a réclamé l'abrogation pure et simple de la plateforme Parcoursup. Il argue que le système fonctionne sans cette orientation numérique complexe et qu'il est possible de revenir à des méthodes d'inscription plus traditionnelles et accessibles, jugeant l'outil actuel comme étant source d'injustice et de complexité inutile pour les bacheliers.

Face à la crise sociale actuelle, le message de Fabien Roussel est clair : il ne suffit pas d'afficher des couleurs ou de faire des déclarations symboliques. Il appelle à des actes concrets et immédiats pour répondre aux exigences de la population. La mobilisation sociale nécessite une réponse politique de la part des dirigeants, plutôt que de simples affichages médiatiques sans lendemain.

Impact des décisions politiques sur les citoyens

Les déclarations de Fabien Roussel s'inscrivent dans une stratégie visant à positionner le Parti Communiste Français comme une force de proposition alternative crédible lors de la présidentielle. En critiquant directement la politique économique du président Emmanuel Macron, il tente de mobiliser les électeurs mécontents de la gestion des pouvoirs d'achat et de l'accès à l'éducation.

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La demande d'indexation des salaires et la proposition de suppression de Parcoursup visent à toucher directement les préoccupations quotidiennes des citoyens. Ces mesures concrètes sont destinées à montrer la capacité du PCF à proposer des solutions immédiates, là où d'autres partis seraient accusés de rester dans des discours trop théoriques ou trop éloignés des réalités du terrain social.

L'attitude de Fabien Roussel envers Jean-Luc Mélenchon et les députés communistes qui le soutiennent illustre la complexité des alliances à gauche. Le candidat cherche à maintenir une indépendance de ton tout en restant dans le jeu politique national, soulignant que l'élégance politique ne doit pas primer sur la clarté des engagements envers les électeurs et les partenaires de coalition potentiels.

En définitive, Fabien Roussel pose les jalons d'une campagne centrée sur la justice sociale et l'unité de la gauche, tout en maintenant une critique acerbe du pouvoir en place. Ses propositions sur le Smic, l'énergie et l'éducation constituent le socle de sa candidature, visant à convaincre les électeurs de sa capacité à transformer concrètement la vie des Français si ses idées venaient à être mises en œuvre.