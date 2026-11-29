Fabien Roussel détaille sa stratégie présidentielle PCF : refus d'alliance totale, critique de Total et Mélenchon, position sur l'Ukraine et ouverture aux électeurs FN.

Le candidat du Parti Communiste Français (PCF) pour l' élection présidentielle, Fabien Roussel, a lancé une série de prises de position marquant la rupture avec les lignes éditoriales traditionnelles de son parti. Au cours d'une série d'entretiens et de déclarations publiques, le secrétaire national du PCF a clarifié sa vision stratégique, son programme économique et ses relations avec les autres forces politiques de la gauche et de la droite. Ces annonces visent à redéfinir l'identité du PCF dans la course à l'Élysée tout en tentant de reconquérir une électorat souvent perçu comme distant.

Stratégie Électorale et Ouverture Politique

Fabien Roussel a explicitement déclaré qu'il n'excluait pas la possibilité qu'un élu ou un citoyen votant pour le Rassemblement National (RN) puisse être entendu ou représenté. Cette posture inédite s'inscrit dans une volonté de tendre la main à celles et ceux qui se disent aujourd'hui dégoûtés par la politique traditionnelle. Le candidat communiste cherche ainsi à déconstruire l'encerclement politique qui isole régulièrement son parti des débats médiatiques majeurs. En ouvrant cette porte, il tente de capturer une partie de l'électorat ouvrier et populaire qui a migré vers l'extrême droite ces dernières années.

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Lors d'un hommage national organisé après l'attentat raciste survenu dans les Yvelines, Fabien Roussel a précisé sa vision de la réconciliation républicaine. Il a déclaré souhaiter que toute la classe politique puisse être présente à cette cérémonie, marquant une volonté de dépasser les clivages partisans dans un moment de deuil national. Cette approche vise à montrer une unité nationale au-delà des fractures idéologiques, tout en affirmant la ferme résistance du PCF contre le racisme et le colonialisme.

Concernant l'issue finale du scrutin, Fabien Roussel reste prudent sur les projections. Il a affirmé que nul ne peut dire avec certitude qui se retrouvera au second tour de la présidentielle. Cette position de prudence contraste avec les affirmations catégoriques de certains concurrents et reflète une analyse réaliste de la fragmentation du paysage politique français actuel. Le PCF souhaite rester une force de proposition capable de peser sur la donne politique, quel que soit le profil du finaliste.

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Positionnement Économique et Critique du Capital

Sur le front économique, Fabien Roussel a adressé une critique virulente à la direction de TotalEnergies. Il a qualifié Patrick Pouyanné, le patron du groupe énergétique, de traître à la Nation. Cette attaque s'explique par la politique de distribution des dividendes et les positions géopolitiques jugées contraires aux intérêts français par le candidat communiste. Pour le PCF, la priorité doit être la souveraineté énergétique et économique, et non la maximisation des profits pour les actionnaires internationaux.

Face à cette critique, le programme du Parti Communiste Français met en avant la nécessité de rentrer dans le capital de Total ou de procéder à une nationalisation du secteur. Fabien Roussel insiste sur le fait que les ressources naturelles du pays doivent servir l'intérêt général plutôt que les marchés financiers. Cette proposition radicale vise à redonner au peuple un contrôle direct sur les richesses nationales et à financer les politiques sociales par les profits des entreprises stratégiques.

L'inflation alimentaire constitue un autre pilier central de sa campagne. Fabien Roussel soutient avec force que cette hausse des prix n'est pas inévitable. Il détaille que la solution réside dans une augmentation significative des salaires et des retraites. Pour le candidat communiste, le pouvoir d'achat ne se régule pas par la concurrence mais par la redistribution des revenus et la protection des plus modestes face à la spéculation des grandes enseignes.

Défis Géopolitiques et Conflits Internationaux

La guerre en Ukraine occupe une place particulière dans la diplomatie proposée par Fabien Roussel. Il estime que la priorité absolue doit être de mettre tout le poids diplomatique de la France dans les discussions de paix. Le candidat communiste appelle à pousser dans le sens d'un accord négocié, rejetant l'escalade militaire qui, selon lui, ne fait qu'aggraver la souffrance des populations civiles. Cette position place le PCF en marge du consensus atlantiste dominant actuellement en Europe.

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Fabien Roussel est formel sur l'engagement des forces armées françaises. Il affirme que les militaires français n'ont rien à faire sur le sol ukrainien. Cette prise de position s'oppose directement à l'envoi de matériel et de conseillers militaires soutenus par plusieurs partenaires européens. Pour le PCF, l'envoi de troupes ou de soutien militaire direct augmente le risque d'un embrasement généralisé du continent et détourne l'attention des problèmes sociaux prioritaires à l'intérieur du pays.

Enfin, Fabien Roussel a comparé le programme de son concurrent de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon. Il estime que le programme de ce dernier ne résoudra pas les problèmes fondamentaux de notre pays. Cette critique interne à la gauche vise à démontrer la supériorité méthodologique et politique de l'approche communiste. Le PCF se présente comme le seul interlocuteur capable de transformer structurellement la société, là où d'autres proposeraient de simples réformes cosmétiques. Cette rivalité idéologique au sein du camp de gauche pourrait bien déterminer les alliances pour le second tour.