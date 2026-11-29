Fabien Roussel détaille sa stratégie pour le PCF face à la présidentielle, son opposition à TotalEnergies et sa position sur la guerre en Ukraine.

Le candidat du Parti Communiste Français à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, a exposé ses orientations stratégiques et idéologiques lors de récentes déclarations publiques. Son approche vise à redynamiser la gauche tout en contestant fermement les positions dominantes du capitalisme financier et les interventions militaires étrangères.

Stratégie Politique et Alliances Électorales

Fabien Roussel affirme que nul ne peut prédire avec certitude les participants au second tour de la présidentielle. Il exprime clairement sa volonté de tendre la main aux citoyens qui sont aujourd'hui dégoûtés de la vie politique traditionnelle. Cette ouverture ne signifie pas une absence de principes, comme en témoigne sa phrase : Je n'exclus pas quelqu'un qui vote RN. Cette position controversée vise à capter l'électorat mécontent sans renoncer aux valeurs fondamentales du mouvement communiste.

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Confrontation avec TotalEnergies et Mélenchon

Le candidat communiste qualifie Patrick Pouyanné, le dirigeant de TotalEnergies, de traître à la Nation. Il estime que l'entreprise doit rentrer dans le capital de l'État ou être entièrement nationalisée pour servir l'intérêt général plutôt que les profits actionnariaux. Parallèlement, il critique le programme de Jean-Luc Mélenchon, estimant qu'il ne résoudra pas les problèmes profonds de notre pays. Cette critique s'inscrit dans une logique de concurrence idéologique au sein de la gauche radicale.

Réponse à l'Inflation et Pouvoir d'Achat

Face à la hausse des prix alimentaires, Fabien Roussel rejette l'idée que la situation est inévitable. Il propose une solution structurelle : augmenter les salaires et les retraites. Cette mesure vise à restaurer le pouvoir d'achat des travailleurs et des retraités, considérés comme les victimes principales de l'érosion de la valeur du travail. Pour le PCF, la réponse à l'inflation ne doit pas être la austérité mais une redistribution des richesses vers les bas salaires.

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Positionnement sur la Guerre en Ukraine

Sur le plan international, Fabien Roussel maintient une ligne ferme contre l'engagement militaire français en Ukraine. Il déclare que les militaires français n'ont rien à faire sur le sol ukrainien. La priorité, pour lui, est de mettre tout le poids diplomatique dans les discussions et de pousser dans le sens d'un accord. Cette position s'oppose directement à l'aide militaire massive fournie par la France et ses alliés de l'Union européenne.

Mesures Locales et Mémoire Nationale

À l'échelle locale, le candidat a annoncé qu'il n'autoriserait pas la tenue d'un banquet de ce type dans sa commune, faisant référence au Banquet du Canon français, un événement controversé. Il souhaite également que toute la classe politique puisse être présente lors de l'hommage national après l'attentat raciste dans les Yvelines. Cette demande souligne son appel à une réconciliation politique autour des valeurs républicaines face à l'extrémisme.