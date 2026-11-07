Fabien Roussel, candidat du PCF, défend la priorité du programme électoral face aux divisions de la gauche. Il critique Macron sur l'économie et réagit aux débats à gauche.

Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français à la présidentielle, affirme que les querelles intestines à gauche ne constituent pas sa priorité. Il déclare rester fermement concentré sur le programme politique que son mouvement souhaite défendre avec rigueur et détermination auprès des électeurs.

Crise De Gauche Et Mélenchon

Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français à la présidentielle, souligne que pour que la gauche puisse l'emporter, elle doit impérativement apparaître plus forte et unie face aux forces conservatrices. Il déplore toutefois les agissements de certains députés communistes qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon sans consultation préalable.

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Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français à la présidentielle, juge ce comportement peu élégant, notant qu'aucun coup de fil n'a même été passé pour avertir les instances dirigeantes du parti. Cette absence de communication est perçue comme une rupture dans les protocoles de dialogue interne habituels.

Critiques Contre Macron Et Programmes Sociaux

Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français à la présidentielle, dénonce vigoureusement Emmanuel Macron, qu'il accuse d'avoir été le serviteur zélé des plus riches et des institutions bancaires. Cette critique ciblée vise à opposer sa vision sociale à la politique économique jugée trop libérale de l'exécutif.

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Concernant les mesures sociales, Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français à la présidentielle, plaide pour l'abrogation de Parcoursup, estimant que le système universitaire a fonctionné sans cette plateforme auparavant. Il réclame également un coup de pouce sur le SMIC couplé à une indexation des salaires pour restaurer le pouvoir d'achat.

Baisse De La TVA Et Crise Sociale

Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français à la présidentielle, informe que de nombreux parlementaires de son bord ont demandé la baisse de la TVA sur l'énergie. Cette proposition vise à alléger le poids des factures pour les ménages et les entreprises confrontés à la hausse des coûts.

Face à la crise sociale actuelle, Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français à la présidentielle, insiste sur le fait que ce ne sont pas des symboles comme le bleu qui sont nécessaires, mais des actes concrets et immédiats. Il appelle à une réponse politique forte pour apaiser les tensions sociales persistantes.

Primaires À Droite Et Intervention De Hollande

Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, estime qu'Édouard Philippe a tort de refuser de participer à la primaire à droite. Il exprime son désaccord avec cette décision, considérant que la participation est essentielle pour valider la dynamique conservatrice.

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Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, observe également que Jean-Luc Mélenchon est une bête de scène capable de parler efficacement mais manquerais de rigueur dans le calcul politique. Il met en avant cette contradiction pour critiquer la stratégie du candidat de la France Insoumise.

François Hollande, l'ancien président de la République, déclare à RTL qu'il serait préférable que le président de la République s'occupe moins de la vie politique et de l'élection présidentielle. Il suggère que cette distanciation serait bénéfique, y compris pour la fin de mandat d'Emmanuel Macron.