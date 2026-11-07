Fabien Roussel : le PCF maintient sa ligne face aux tensions de gauche

Le candidat communiste dénonce les fractures à gauche, réclame l'abrogation de Parcoursup et critique Emmanuel Macron. Analyse des positions du PCF lors de la présidentielle.

Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français à la présidentielle, affirme sa priorité : rester concentré sur le programme à défendre. Il dénonce les divisions au sein de la gauche et critique les manœuvres politiques en cours. Pour lui, l'unité et la force sont essentielles pour l'avenir politique.

Unité de la gauche et relations avec Mélenchon

Le secrétaire national du PCF insiste sur la nécessité pour la gauche de devenir plus forte pour espérer l'emporter. Il regrette les actions des députés communistes qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon, jugeant leur démarche peu élégante. Fabien Roussel souligne l'absence de communication, précisant qu'aucun coup de fil n'a même été échangé. Cette rupture reflète des divergences stratégiques profondes au sein du champ politique de gauche.

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Critiques envers Emmanuel Macron et propositions économiques

Fabien Roussel qualifie Emmanuel Macron de serviteur zélé des plus riches et des institutions bancaires. Cette attaque vise directement la politique économique du président sortant. Pour contrer ces inégalités, le candidat communiste plaide pour un coup de pouce immédiat sur le SMIC. Il appelle également à une indexation générale des salaires pour protéger le pouvoir d'achat des travailleurs.

Refonte de l'orientation scolaire et baisse de la TVA

Sur le plan éducatif, Fabien Roussel réclame l'abrogation de Parcoursup. Il rappelle que le système fonctionnait sans cette plateforme auparavant. Cette proposition s'accompagne d'une demande de baisse de la TVA sur l'énergie. Plusieurs députés du parti ont déjà formulé cette demande au Parlement pour soulager les ménages.

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Positions de la droite et analyse politique

De l'autre côté de l'échiquier politique, Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, commente la primaire à droite. Il estime qu'Édouard Philippe a tort de refuser de participer à ce processus primaire. Concernant Jean-Luc Mélenchon, Gérard Longuet le décrit comme une bête de scène capable de bien parler. Toutefois, il note une incapacité à compter, mettant en doute sa rigueur gestionnaire.

Contexte de la crise sociale et actions concrètes

La crise sociale actuelle impose des mesures tangibles selon Fabien Roussel. Il déclare qu'il ne faut pas du bleu, mais des actes concrets pour apaiser la situation. Le candidat du PCF vise à démontrer l'efficacité de son programme face aux critiques et aux divisions internes. Sa stratégie consiste à unir les forces tout en maintenant une ligne dure contre les politiques en place.