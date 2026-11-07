Fabien Roussel, Gérard Longuet et François Hollande critiquent la présidentielle

Analyse des positions de Fabien Roussel sur le SMIC et Parcoursup, des critiques de Gérard Longuet sur Mélenchon et de François Hollande sur Macron.

Le paysage politique français est actuellement marqué par une série de critiques acerbes adressées aux principaux acteurs de la scène présidentielle. Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français, attaque directement Emmanuel Macron, qu'il accuse de servir les intérêts bancaires. Parallèlement, Gérard Longuet et François Hollande livrent leurs propres jugements sur la stratégie de leurs rivaux et sur la gestion du pouvoir.

Critiques cinglantes contre Emmanuel Macron

Fabien Roussel dirige ses attaques les plus vives contre Emmanuel Macron, le qualifiant sans ménagement de "serviteur zélé des plus riches et des institutions bancaires". Cette accusation vise à souligner, selon lui, un alignement total du chef de l'État sur les élites économiques au détriment des classes laborieuses. Le candidat communiste utilise ce terme pour dénoncer une politique qu'il considère comme profondément inégalitaire et favorisant les puissances financières.

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Parallèlement à cette attaque sur le plan idéologique, l'ancien président de la République François Hollande livre une analyse différente mais tout aussi critique. Il déclare à la radio RTL que "moins le président de la République s'occupera de la vie politique et de l'élection présidentielle mieux ce sera". Selon l'ancien locataire de l'Élysée, cette abdication stratégique devrait même bénéficier à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, suggérant que la présence constante du président alimente les tensions politiques actuelles.

Propositions concrètes sur le pouvoir d'achat et l'éducation

Au-delà des attaques personnelles, Fabien Roussel détaille son programme économique centré sur le pouvoir d'achat. Il plaide pour un "coup de pouce sur le SMIC" mais insiste immédiatement sur la nécessité d'ajouter "une indexation des salaires". Cette double mesure vise à garantir une protection durable du revenu des travailleurs contre l'érosion inflationniste. Le candidat communiste refuse donc une simple augmentation ponctuelle, préférant un mécanisme structurel de revalorisation automatique.

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Sur le front énergétique, le même candidat souligne qu'il existe une majorité parlementaire pour agir. Il affirme que "nous sommes nombreux au Parlement à avoir demandé la baisse de la TVA" sur l'énergie. Cette proposition vise à réduire directement les factures des ménages et des entreprises. En mentionnant ce soutien parlementaire, Fabien Roussel cherche à démontrer que sa proposition n'est pas isolée mais bénéficie d'un consensus politique large au sein de l'assemblée nationale.

Le sujet de l'accès à l'enseignement supérieur reste également un point central de son discours. Fabien Roussel annonce que "l'abrogation de Parcoursup il faut le faire". Pour justifier cette position, il rappelle une réalité historique : "on a fait sans Parcoursup avant". Cette invocation du passé sert à montrer que le système actuel n'est pas une nécessité absolue et qu'une alternative fonctionnelle a déjà existé dans l'histoire récente de l'éducation nationale française.

Analyse de la droite et du mouvement de gauche

La primaire à droite fait également l'objet de débats intenses. Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, prend position en estimant qu'"Édouard Philippe n'a pas raison de refuser la primaire". Son jugement reflète une stratégie pour s'assurer que le candidat de la droite soit choisi de manière démocratique et légitime par les militants. Cette critique suggère que le refus de participer à ce processus pourrait fragiliser l'unité et la crédibilité du camp conservateur face à la gauche.

Sur la scène du rassemblement au Bourget, Gérard Longuet porte également un jugement tranché sur Jean-Luc Mélenchon. Il observe que "Jean-Luc Mélenchon est une bête de scène" mais note avec sévérité qu'"il sait parler mais ne sait pas compter". Cette distinction met en avant les compétences oratoires du leader de La France Insoumise tout en remettant en cause la rigueur de ses calculs économiques et budgétaires. L'ancien ministre souligne ainsi une opposition entre l'éloquence et la technicité politique.

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Enfin, Alexis Corbière, député de LFI, lance un avertissement interne au camp de la gauche. Il déclare que "le peuple de gauche doit comprendre qu'il ne faut pas travailler à nos divisions". Son message insiste sur l'importance de l'unité face à la droite et au centre. Il appelle à mettre de côté les querelles internes pour concentrer les efforts sur une stratégie commune, jugeant que l'automutilation politique affaiblit inévitablement la capacité de résistance et de proposition du mouvement de gauche.

Implications pour la crise sociale et les prochaines étapes

L'ensemble de ces prises de position s'inscrit dans un contexte de crise sociale profonde. Fabien Roussel résume cette urgence en déclarant que "ce n'est pas du bleu qu'il faut, mais des actes". Ce slogan, qui fait référence à la couleur traditionnelle de la gauche française, appelle à remplacer les symboles par des réformes tangibles. Il s'agit d'une invitation à la responsabilité politique immédiate face aux difficultés quotidiennes des citoyens.

Ces multiples critiques et propositions dessinent un paysage politique fragmenté mais où les enjeux du pouvoir d'achat et de la justice sociale dominent. Les différentes formations politiques semblent converger vers la nécessité d'agir, mais divergent radicalement sur les méthodes et les partenaires privilégiés. Que ce soit par la baisse de la TVA, l'indexation des salaires ou la réforme de Parcoursup, chaque candidat tente de proposer sa propre vision de la reconstruction sociale. L'attente des électeurs réside désormais dans la capacité de ces acteurs à transformer ces discours en réalités législatives et exécutives concrètes.