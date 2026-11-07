Fabien Roussel critique Mélenchon et Macron, défend ses propositions sociales

Le candidat communiste dénonce l'unité de la gauche face à Macron et propose la suppression de Parcoursup, une hausse du Smic et une baisse de la TVA.

Le candidat du Parti Communiste Français à la présidentielle, Fabien Roussel, a tracé une ligne rouge claire en matière d'alliance de gauche. Il refuse d'être distrait par les querelles internes au sein de la gauche tout en critiquant sévèrement la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Pour lui, l'unité doit être stratégique et non imposée par des méthodes qu'il juge peu élégantes.

Critiques des méthodes de Jean-Luc Mélenchon

Fabien Roussel a exprimé son mécontentement face aux députés communistes qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Il a déclaré que ce n'est pas très élégant ce qu'ils ont fait, précisant qu'il n'y a même pas eu un petit coup de fil pour prévenir ou discuter. Cette remarque souligne la rupture dans la coordination au sein de la gauche pour la présidentielle.

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Le candidat communiste a également qualifié Jean-Luc Mélenchon d'une bête de scène lors d'un meeting au Bourget. Il reconnaît que son rival sait parler, mais il affirme que Jean-Luc Mélenchon ne sait pas compter. Cette critique vise à remettre en question la crédibilité économique et la rigueur du programme de Mélenchon face aux défis financiers actuels.

Attaque contre la politique d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron est vivement critiqué par Fabien Roussel, qui le décrit comme le serviteur zélé des plus riches et des institutions bancaires. Cette accusation résume la vision communiste de la politique économique de l'actuel président, présentée comme étant à son service plutôt qu'à celui des citoyens ordinaires.

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Face à cette critique, Fabien Roussel réitère sa volonté de rester concentré sur le programme que nous voulons défendre. Il estime que les bisbilles à gauche ne sont pas son dada et que l'objectif principal doit rester la capacité de la gauche à l'emporter en étant plus forte. Cette posture vise à distinguer sa campagne des tensions internes tout en conservant une base électorale fidèle.

Promesses économiques et sociales détaillées

Sur le plan social, Fabien Roussel propose plusieurs mesures concrètes pour améliorer le pouvoir d'achat. Il affirme qu'il faut un coup de pouce sur le SMIC, mais insiste sur la nécessité d'une indexation des salaires en parallèle. Cette double approche vise à garantir une protection durable des revenus des travailleurs les plus modestes contre l'inflation.

En matière de fiscalité, le candidat communiste annonce que nous sommes nombreux au Parlement a demandé la baisse de la TVA sur l'énergie. Cette mesure est présentée comme une réponse directe à la crise des pouvoirs d'achat liée au coût de l'énergie, visant à soulager immédiatement les ménages et les entreprises confrontés à des factures en hausse.

Refonte de l'enseignement supérieur et réponse à la crise

Fabien Roussel défend également l'abrogation de Parcoursup, un système d'orientation universitaire qu'il juge défaillant. Il rappelle que on a fait sans Parcoursup avant et affirme que cette abrogation il faut le faire, proposant un retour à un modèle plus flexible pour les admissions dans l'enseignement supérieur.

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Face à la crise sociale actuelle, le candidat estime que ce n'est pas du bleu qu'il faut, mais des actes. Cette phrase résume sa demande d'actions gouvernementales concrètes plutôt que de simples déclarations de principe. Il invite les électeurs à attendre des gestes tangibles pour résoudre les problèmes de fond de la société française, tout en maintenant sa candidature comme une alternative claire aux autres forces politiques.