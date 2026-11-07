Le candidat PCF Fabien Roussel dénonce la politique d'Emmanuel Macron, propose l'abrogation de Parcoursup et une revalorisation du SMIC lors de sa campagne présidentielle.

Le secrétaire national du Parti Communiste Français, Fabien Roussel, a intensifié son attaque contre la stratégie politique d' Emmanuel Macron lors d'une série de déclarations publiques. Ce dernier est qualifié de serviteur zélé des plus riches et des institutions bancaires par le candidat à la présidentielle, marquant une rupture nette avec la gestion actuelle du pouvoir. La critique ne se limite pas à la personne du président de la République, mais s'attaque directement aux mécanismes économiques et sociaux mis en place par son administration.

Critique de l'action gouvernementale

Fabien Roussel estime que la gestion des institutions financières par l'exécutif actuel a négligé les classes populaires au profit des élites économiques. Il regrette notamment l'absence de communication directe et de considération politique, soulignant qu'aucun coup de fil n'a été effectué pour consulter les opposants avant les décisions importantes. Cette absence de dialogue est perçue comme une marque de mépris envers les forces politiques minoritaires mais représentatives d'une partie de l'électorat français.

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Abrogation de Parcoursup et réforme

Le candidat du Front de Gauche plaide pour l'abrogation pure et simple de la plateforme Parcoursup. Il argumente en rappelant que le système d'orientation scolaire a fonctionné sans cette plateforme par le passé, suggérant que son maintien n'est pas une nécessité absolue. Pour Roussel, la suppression de cet outil numérique est une priorité pour redonner de l'humanisation et de la flexibilité au processus d'entrée dans l'enseignement supérieur, loin des algorithmes perçus comme injustes.

Revalorisation du pouvoir d'achat

Sur le front social, le militant communiste appelle à un coup de pouce immédiat sur le SMIC, tout en y ajoutant une condition structurelle. Il propose simultanément une indexation des salaires sur l'inflation pour garantir que les gains acquis ne soient pas érodés par la hausse des prix. Cette double mesure vise à stabiliser le pouvoir d'achat des travailleurs les plus précaires et à inverser la tendance à la baisse des revenus réels observée ces dernières années.

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Baisse de la TVA sur l'énergie

La députée Alexis Corbière rappelle que de nombreux parlementaires avaient déjà demandé la baisse de la TVA sur l'énergie, une mesure réclamée par le mouvement social. Fabien Roussel reprend cette revendication en l'attribuant clairement à la majorité de gauche au Parlement, insistant sur le fait que la crise sociale exige des actes concrets plutôt que de simples discours politiques. Le bleu ne suffit pas à résoudre les problèmes de coût de la vie, selon lui.

Observations de la classe politique

Parallèlement, l'ancien ministre de la Défense Gérard Longuet se prononce sur la primaire à droite et l'action de Jean-Luc Mélenchon. Il estime qu'Édouard Philippe a tort de refuser la primaire, tout en critiquant la capacité numérique de son rival de gauche. François Hollande, quant à lui, suggère qu'Emmanuel Macron gagnerait à s'impliquer moins dans la vie politique immédiate pour préserver la fin de son mandat.