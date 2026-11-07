Fabien Roussel critique la gauche et Macron, promet hausse du SMIC

Le candidat du PCF, Fabien Roussel, dénonce les divisions de la gauche, qualifie Emmanuel Macron de serviteur des banques et annonce des mesures sociales fortes comme la fin de Parcoursup et la revalorisation des salaires.

Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste Français (PCF) à la présidentielle, réaffirme sa priorité stratégique en déclarant qu'il ne souhaite pas s'immiscer dans les désaccords internes au sein de la gauche. Il précise qu'il compte rester entièrement focalisé sur le programme politique que son formation souhaite défendre publiquement auprès des électeurs. Pour le dirigeant communiste, l'unité ou la coopération avec les autres forces de gauche n'est pas son sujet principal actuellement, car il entend préserver l'autonomie et la clarté de son message.

Divisions à gauche et soutien au FN

Fabien Roussel reconnaît que les querelles entre partis de gauche ne constituent pas son centre d'intérêt, affirmant clairement qu'il va rester concentré sur le programme que nous voulons défendre. Il estime néanmoins que pour que la gauche puisse l'emporter aux prochaines échéances, il faut qu'elle soit plus forte structurellement et politiquement. Cette prise de position intervient dans un contexte où les tensions entre les différentes formations de la gauche radicale et du centre gauche persistent ouvertement.

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Le candidat du PCF critique également la manière dont certains députés communistes ont exprimé leur soutien à Jean-Luc Mélenchon lors de la primaire citoyenne de 2017. Il déclare que ce n'est pas très élégant ce qu'ils ont fait, soulignant qu'il n'y a même pas eu un petit coup de fil pour prévenir ou informer discrètement les instances du parti avant cette déclaration publique d'allégeance. Cette remarque pointe du doigt un manque de protocolaire au sein des réseaux parlementaires proches du Front de gauche à l'époque.

Attaques frontales contre Emmanuel Macron

Sur le plan économique et social, Fabien Roussel dresse un bilan très critique du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il dénonce le président de la République en affirmant que Emmanuel Macron a été le serviteur zélé des plus riches et des institutions bancaires. Cette accusation vise à contrer le récit du président sur une politique de confiance aux marchés, en le présentant comme un défenseur des intérêts financiers au détriment du pouvoir d'achat des classes populaires.

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Face à cette critique institutionnelle, le programme du PCF propose des mesures concrètes pour soutenir le pouvoir d'achat. Fabien Roussel estime qu'il faut un coup de pouce sur le SMIC mais en même temps une indexation des salaires sur l'inflation. Cette double approche vise à assurer une revalorisation immédiate des plus bas revenus tout en protégeant les travailleurs contre l'érosion future de leur salaire face à la hausse des prix.

Rejet de Parcoursup et baisse de la TVA

En matière d'éducation, le candidat communiste propose une rupture totale avec l'actuel système d'orientation. Il déclare que l'abrogation de Parcoursup il faut le faire, argumentant que nous avons fait sans Parcoursup avant son instauration. Cette proposition s'inscrit dans une volonté de revenir à des méthodes d'inscription à l'université plus simples et moins algorithmiques, perçues comme injustes par les syndicats étudiants et certaines familles.

Parallèlement à ces mesures structurelles, Fabien Roussel insiste sur la nécessité de réduire le coût de l'énergie pour les ménages et les entreprises. Il indique que nous sommes nombreux au Parlement à avoir demandé la baisse de la TVA sur l'énergie. Cette mesure fiscale est présentée comme un levier immédiat pour soulager les factures des citoyens et lutter contre la précarité énergétique qui touche une partie croissante de la population française.

Appel à l'action et contexte politique élargi

Face à la crise sociale qui traverse le pays, Fabien Roussel refuse les simples mots d'ordre ou les symboles sans lendemain. Il déclare qu'il n'est pas du bleu qu'il faut, mais des actes, appelant à une mobilisation concrète pour transformer les conditions de vie des travailleurs. Ce discours vise à galvaniser les bases militantes et à montrer une volonté de gouvernance directe et efficace.

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Enfin, le candidat aborde également la stratégie de la droite traditionnelle, en commentant les réactions à la primaire présidentielle de droite. Il estime qu'Édouard Philippe n'a pas raison de refuser la primaire, un avis soutenu par des figures comme Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense. Cette observation souligne les divisions au sein du camp conservateur, qui pourraient offrir des opportunités tactiques pour la gauche aux prochaines élections. Le PCF entend ainsi exploiter ces fractures pour positionner son programme comme l'alternative la plus crédible et la plus structurée du spectre politique français actuel, tout en maintenant sa ligne autonome sur les questions de société et d'économie.