Le candidat du Parti Communiste Français, Fabien Roussel, expose sa vision économique et diplomatique. Il critique TotalEnergies et propose des solutions pour l'inflation.

Le militant communiste et maire de Drancy, Fabien Roussel, continue de structurer son programme pour l'élection présidentielle française en multipliant les prises de position controversées. Ce lundi, il a réaffirmé son opposition frontale à la stratégie de l'entreprise pétrolière TotalEnergies et à son directeur général, Patrick Pouyanné, les qualifiant de trahison nationale. Ses interventions récentes témoignent d'une volonté de redéfinir les clivages politiques traditionnels en France.

Critiques contre TotalEnergies et Patrick Pouyanné

Fabien Roussel ne mâche pas ses mots concernant la direction de TotalEnergies. Il accuse explicitement Patrick Pouyanné de trahison envers la nation française. Cette attaque virulente s'inscrit dans une stratégie plus large de remise en cause du modèle économique actuel. Le candidat du Parti Communiste Français propose des mesures radicales pour changer de cap. Il souhaite intégrer la nécessité de rentrer dans le capital de TotalEnergies ou d'envisager sa nationalisation. Cette position vise à placer l'intérêt général au-dessus des dividendes actionnariaux. Roussel argue que la souveraineté énergétique du pays est en jeu.

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La nationalisation ou la participation majoritaire de l'État dans les secteurs stratégiques représente un pilier central de sa plateforme économique. Il rejette le capitalisme libéral qu'il juge responsable des inégalités croissantes. Son discours s'adresse directement aux citoyens frustrés par le pouvoir des multinationales. Il promet de restaurer une logique de service public même dans les industries privées. Ces mesures visent à reprendre le contrôle des ressources naturelles du pays.

Politique sociale et lutte contre l'inflation

Sur le front de l'économie domestique, Fabien Roussel conteste fermement la thèse de l'inflation alimentaire inévitable. Il affirme que cette hausse des prix n'est pas une fatalité naturelle du marché. Sa solution proposée est directe et sociale : il faut augmenter les salaires et les retraites. Cette approche suppose un transfert de richesse significatif vers les travailleurs et les retraités. Il rejette l'austérité comme remède à la crise des prix.

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Le candidat communiste considère que la puissance d'achat des ménages est la clé de la stabilité sociale. Il dénonce les politiques qui privilégient la maîtrise de l'inflation par la compression des revenus. Pour lui, la croissance économique doit être inclusive et bénéficier aux classes populaires. Il mise sur une relance par la demande et la protection du pouvoir d'achat. Cette vision s'oppose aux recommandations classiques des économistes libéraux.

Positionnement géopolitique et Ukraine

La guerre en Ukraine occupe une place centrale dans la réflexion diplomatique de Fabien Roussel. Il estime que la priorité absolue doit être la diplomatie et la recherche d'un accord rapide. Il propose de mettre tout le poids de l'influence française dans les négociations de paix. Cette position implique un changement majeur de stratégie vis-à-vis de l'Union Européenne et de l'OTAN.

Le candidat précise clairement que les militaires français n'ont rien à faire sur le sol ukrainien. Il s'oppose à toute implication directe ou indirecte des forces armées nationales dans le conflit. Sa vision privilégie le désarmement politique au profit du dialogue. Il juge que l'escalade militaire n'apporte aucune solution durable. La recherche d'un compromis négocié est présentée comme la seule voie réaliste pour mettre fin aux souffrances.

Enjeux électoraux et programme présidentiel

Concernant le scrutin présidentiel, Fabien Roussel refuse de spéculer sur la composition du second tour. Il affirme qu'il est impossible de prédire qui sera en lice. Il reste concentré sur l'objectif de rallier un large soutien populaire. Il veut tendre la main à ceux qui sont aujourd'hui dégoûtés de la politique traditionnelle. Son ambition est de reconquérir l'espace politique laissé vacant par d'autres formations.

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Il critique également la stratégie de son concurrent de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Il estime que le programme de Mélenchon ne résoudra pas les problèmes profonds du pays. Cette divergence témoigne des tensions au sein de la gauche française. Roussel cherche à se distinguer par une approche plus souverainiste et nationale. Il souhaite un rassemblement large incluant toute la classe politique pour l'hommage aux victimes des attentats racistes. Il vise à unir les citoyens autour d'un projet de société alternatif. Sa campagne s'articule autour de ces trois piliers : justice sociale, souveraineté énergétique et paix diplomatique.