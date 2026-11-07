Le candidat du PCF dénonce l'élitisme présidentiel et propose des mesures concrètes pour le SMIC, l'énergie et Parcoursup face à la crise sociale.

Le candidat du Parti communiste français pour l'élection présidentielle, Fabien Roussel, a lancé une attaque frontale contre Emmanuel Macron, qualifiant le président de république de serviteur zélé des plus riches et des institutions bancaires. Cette déclaration marque un tournant dans le discours de gauche, visant directement les fondements économiques du quinquennat actuel et appelant à une rupture profonde avec les politiques actuelles.

Critiques sur le soutien aux institutions bancaires

Fabien Roussel estime que la présidence Macron a priorisé les intérêts financiers au détriment du peuple, soulignant que cette orientation a exacerbé les inégalités structurelles en France. Le candidat communiste réaffirme sa conviction que le système actuel favorise systématiquement les élites économiques plutôt que les citoyens ordinaires qui subissent les conséquences de l'inflation et de la précarité.

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En utilisant ce vocabulaire fort, Roussel cherche à mobiliser les électeurs mécontents en positionnant le Parti communiste français comme le seul gardien des intérêts ouvriers et populaires face à un pouvoir jugé déconnecté des réalités sociales du pays.

Rejet radical de la plateforme Parcoursup

Sur le sujet de l'orientation universitaire, Fabien Roussel appelle clairement à l'abrogation totale de Parcoursup, la plateforme nationale d'admission post-bac. Il soutient que ce système est inutile et préjudiciable, rappelant que la France a fonctionné sans cette interface pendant des décennies avec un système d'inscription plus libre.

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Le candidat communiste considère que Parcoursup constitue un obstacle bureaucratique qui complexifie l'accès à l'enseignement supérieur pour les élèves des milieux modestes. Son programme prévoit de revenir à des modes d'inscription plus traditionnels, jugés plus équitables et moins stressants pour les lycéens et leurs familles.

Indexation des salaires et baisse de la TVA

Face à l'érosion du pouvoir d'achat, Roussel propose une hausse immédiate du SMIC accompagnée d'une indexation générale des salaires sur l'inflation. Cette mesure vise à protéger les revenus des travailleurs les plus modestes contre la hausse constante des prix, un problème central pour la base électorale du PCF.

Parallèlement, le candidat insiste sur la nécessité de baisser la TVA sur l'énergie pour alléger les factures domestiques et industrielles. Il note que de nombreux parlementaires ont déjà demandé cette mesure, la considérant comme urgente pour relancer l'économie et soulager les ménages en difficulté financière due aux coûts énergétiques.

Exigence d'actes concrets face à la crise

Concernant la crise sociale actuelle, Fabien Roussel déclare qu'il ne faut pas de symboles vides comme le bleu, mais des actes tangibles. Il critique l'inaction gouvernementale face aux mouvements sociaux répétés, arguant que les promesses politiques ne suffisent plus sans mise en œuvre immédiate des réformes annoncées.

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Le candidat du Parti communiste français exige une réaction étatique forte pour résoudre les conflits sociaux, estimant que l'attente des citoyens en matière de justice sociale ne peut plus être prolongée. Cette posture pragmatique vise à montrer une capacité d'action immédiate, contrastant avec le style jugé trop théorique ou retardataire de l'exécutif.

Constat sur la primaire et le mandat présidentiel

En marge de ses propres prises de position, le contexte politique inclut des avis divergents sur la droite et l'Élysée. Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, observe que Jean-Luc Mélenchon est une bête de scène qui sait parler mais ne sait pas compter, tout en défendant Édouard Philippe contre son refus de la primaire à droite.

Parallèlement, François Hollande suggère que le président de la République gagnerait à s'occuper moins de la vie politique et de l'élection présidentielle, y compris pour sa fin de mandat. Alexis Corbière, député de LFI, lance quant à lui un appel à l'unité de la gauche, soulignant que le peuple de gauche doit comprendre qu'il ne faut pas travailler à ses propres divisions face à l'adversité politique actuelle.