Fabien Galthié se prépare pour le Championnat des nations : entre ambitions et défis logistiques

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a accordé un entretien exclusif à Midi Libre à un mois du nouveau Championnat des nations. Il revient sur la préparation estivale de l'équipe, les enjeux de sélection, la gestion de la charge des joueurs et les perspectives à un an de la Coupe du monde.

À l'approche du nouveau Championnat des nations, qui remplace la traditionnelle tournée d'été, le sélection neur du XV de France, Fabien Galthié , a rassemblé l'ensemble de son staff cette semaine à Narbonne, dans le cadre prestigieux du domaine de l'Hospitalet, propriété de l'ancien joueur Gérard Bertrand.

Cette retraite de travail, à un peu plus d'un an de la Coupe du monde en Australie, a été l'occasion de faire le point sur les objectifs et les défis qui attendent les Bleus. Dans un entretien exclusif accordé à Midi Libre, Galthié s'est confié sur les modalités de préparation, les choix difficiles liés à la sélection, et l'état d'esprit de l'équipe après sa victoire dans le Tournoi des VI Nations.

Le sélectionneur a détaillé le calendrier et la logistique mise en place pour ce nouvel été rugbystique. Le premier rassemblement aura lieu à Marcoussis après les barrages du Top 14, avec pour objectif de préparer le match amical contre l'Angleterre à Vannes le 19 juin. La compétition proprement dite débutera début juillet à Christchurch.

Comme à son habitude, Galthié a multiplié les déplacements dans les clubs pour construire la préparation avec les managers, passant par Toulouse, Bordeaux, Pau, Toulon ou Bayonne. La philosophie reste la même : s'appuyer sur les clubs et suivre les joueurs à la minute près, car beaucoup ont déjà dépassé les trente feuilles de match et les 2 000 minutes de jeu après onze mois de compétition. Un groupe de 70 joueurs a été identifié en amont.

La première sélection de 28 joueurs sera choisie parmi les éléments des dix clubs éliminés des barrages. Après la préparation de l'Angleterre, un groupe de quarante joueurs sera formé à partir des perdants des demi-finales, avec la possibilité d'intégrer trois ou quatre finalistes pour le deuxième test. La gestion de la charge physique et mentale des joueurs est un casse-tête permanent.

Galthié reconnaît qu'il faut parfois prendre les "meilleures des moins mauvaises solutions", car certains joueurs mériteraient d'être sélectionnés mais ne peuvent pas être retenus en raison de leur état de fatigue. Cette réalité, il l'a déjà connue lors des tournées en Australie, au Japon, en Argentine et en Nouvelle-Zélande. Il assure néanmoins que le remplacement de la tournée par le Championnat des nations ne réduit pas la marge d'ambition.

"On a la liberté d'être ambitieux", affirme-t-il, que ce soit sur le fond ou la forme. L'équipe de France veut aligner les meilleurs joueurs français, mais les agendas des clubs et la gestion du joueur imposent des compromis. À un an de la Coupe du monde, Galthié dresse un bilan mitigé mais confiant. La victoire dans le Tournoi pour la deuxième année consécutive est une performance inédite depuis vingt ans.

Cela ne l'empêche pas de pointer les axes d'amélioration, notamment en conquête. Il insiste sur l'importance de l'équilibre : avoir la meilleure attaque ne doit pas se faire au détriment de la défense ou de la discipline. Interrogé sur les critiques qui se focalisent parfois sur les aspects négatifs malgré les succès, il répond avec philosophie : "Ça ne me pose pas de problème. Chacun a sa propre grille de lecture.

" Finalement, l'objectif reste clair : construire la meilleure équipe possible pour performer lors du grand rendez-vous en Australie, en passant par une préparation estivale bien ficelée et une gestion mesurée des ressources humaines





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