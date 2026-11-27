Fabien Galthié a annoncé la composition du XV de France face à l'Afrique du Sud. Le retour de Thomas Ramos marque un tournant stratégique pour les Bleus dans ce match décisif.

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a officiellement dévoilé la composition de son équipe vendredi, en vue de la finale du Championnat des nations opposant les Bleus à l'Afrique du Sud. Cette sélection est marquée par le retour attendu du Toulousain Thomas Ramos, blessé et absent des terrains depuis fin septembre. La confrontation décisive se déroulera dimanche.

Thomas Ramos, pilier offensif des Bleus

Thomas Ramos va retrouver sa place à l'arrière du XV de France pour cette finale contre les doubles champions du monde en titre sud-africains. Sa dernière apparition en bleu remonte au mois de mars, lors du Tournoi des Six Nations. Il avait alors marqué une pénalité à la dernière seconde contre l'Angleterre, assurant une victoire 48-46 et le deuxième titre consécutif.

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Le Toulousain, meilleur réalisateur de l'histoire du XV de France, reprendra également les responsabilités des coups de pied. Il succédera à son partenaire au centre Kalvin Gourgues, qui avait assuré l'interim avec succès contre l'Argentine le samedi précédent. Ce dernier avait d'ailleurs contribué à une victoire 45-17 contre les Pumas.

Retour de la charnière Dupont-Jalibert-Ramos

Avec le retour de l'arrière toulousain, les Bleus retrouvent la charnière à trois composée de Romain Ntamack, Antoine Dupont et Thomas Ramos. Cette combinaison s'était révélée extrêmement efficace lors du dernier Tournoi des Six Nations. Les joueurs avaient en moyenne inscrit près de 45 points sur leurs quatre apparitions.

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Fabien Galthié avait souligné l'importance stratégique de Ramos dès mercredi. Le sélectionneur a expliqué que le joueur compte dans l'organisation et le domaine offensif. Il utilise un profil polyvalent pour structurer le jeu collectif.

Ajustements défensifs et avants

Le retour de Ramos entraîne des modifications dans les lignes arrières. Théo Attissogbe est décalé à l'aile, remplaçant Aaron Grandidier-Nkanang, forfait pour blessure à la cheville. Louis Bielle-Biarrey occupera l'autre aile, tandis que la paire au centre Moefana-Gourgues entamera sa quatrième titularisation consécutive.

Le paquet d'avants subit également des changements pour tenter de résister au pack sud-africain. Anthony Jelonch remplacera Gregory Alldritt en huitième ligne, ce dernier étant touché au mollet. Sipili Falatea conserve sa place de titulaire à droite, aux côtés de Poirot et Maxime Lamothe.

Feuille de route pour Twickenham

Le match se jouera dimanche à 17h40 au stade de Twickenham. Fabien Galthié espère mettre en place une stratégie solide pour contester la domination des Springboks. Les remplaçants incluent notamment Jean-Baptiste Gros et Oscar Jegou, ce dernier de retour après une blessure.

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Les Bleus devront faire face à une équipe sud-africaine redoutable. La victoire à l'arraché contre les Springboks en novembre dernier (21-19) montre que la compétition sera rude. Chaque détail comptera pour décrocher le titre.