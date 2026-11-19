Le sélectionneur des Bleus interviendra le 3 décembre à Lons-le-Saunier lors de la grande soirée de l'économie du Jura. Retour sur cet événement rare.

Le sélectionneur national du XV de France, Fabien Galthié, a effectué un déplacement inhabituel dans le département du Jura, loin des terrains de rugby habituels. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un événement économique majeur prévu le jeudi 3 décembre à Lons-le-Saunier, marquant une rencontre rare entre le monde sportif de haut niveau et les acteurs économiques locaux.

Une intervention à l'Hôtel du Département

Le manager de l'équipe de France se rendra spécifiquement à l'Hôtel du Département pour participer à la grande soirée de l'économie et de l'attractivité du territoire jurassien. Au programme de cette rencontre, la remise des Trophées de l'économie et des savoir-faire, une initiative visant à saluer les initiatives locales. Galthié devra y prononcer une intervention publique, offrant ainsi une visibilité accrue à cette initiative structurante pour la région.

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Des échanges avec les chefs d'entreprise locaux

Cette visite officielle permettra au sélectionneur d'échanger directement avec les acteurs économiques du territoire. Les invités auront l'opportunité de bénéficier de la mise en valeur de leurs activités, tout en recevant les conseils de gestion d'un professionnel ayant mené à bien des carrières sportives d'exception. La présence de Galthié souligne l'importance accordée au leadership et à la performance collective dans le monde des affaires.

Une organisation sous l'égide de la collectivité

L'organisation de cette soirée repose sur un partenariat stratégique impliquant plusieurs entités clés de la région. La collectivité départementale supervise l'événement, en collaboration étroite avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI). Jura Tourisme et l'initiative Made in Jura participent également à la mise en œuvre, garantissant une représentation complète de l'écosystème économique et touristique local.

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Un calendrier chargé pour les Bleus

Ce déplacement s'inscrit dans un contexte de préparation intense pour l'équipe de France de rugby. La venue de Fabien Galthié dans le Jura intervient alors que les Bleus se préparent à affronter l'Argentine le samedi suivant. Cette double présence, à la fois sur le plan médiatique local et sur le plan international, montre la charge de travail et la visibilité associée au rôle de sélectionneur national.

Une attractivité territoriale renforcée

Cette initiative participe à renforcer l'image dynamique du Jura, souvent associé aux montagnes mais aussi à son dynamisme économique. En invitant une figure nationale aussi emblématique, les organisateurs visent à illustrer la capacité du territoire à attirer l'attention et à fédérer autour de valeurs communes. L'événement confirme que le département souhaite être vu comme une terre d'excellence et d'innovation.