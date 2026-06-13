Fabien Bages, conteur, révèle les secrets de l'amphithéâtre d'Arles lors des Journées de l'archéologie

Le conteur Fabien Bages propose une visite-spectacle immersive dans l'amphithéâtre romain d'Arles, mêlant récit historique et fiction pour faire revivre les événements marquants du monument à travers les siècles, dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie.

Le conteur Fabien Bages embarque les visiteurs dans les coulisses de l'amphithéâtre d'Arles, dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie. Fabien Bages , conteur professionnel, plonge les visiteurs dans les coulisses de l'amphithéâtre, à travers des histoires qu'il tisse dans un récit vivant et historiquement fondé.

Le combat entre Hercule et le dieu Thanatos, le sacrifice d'Alceste pour son roi de mari, ou encore l'amitié entre deux gladiateurs avant leur combat sur la piste arlésienne. On apprend de passionnantes histoires et croise de nombreux personnages dans le récit de Fabien Bages, auteur de la visite-spectacle "Les confidences de l'amphithéâtre".

Ce dimanche 14 juin, à 14 heures, ce conteur professionnel vous attend une nouvelle fois à l'accueil des, suggère-t-il aux visiteurs installés dans les gradins de l'amphithéâtre romain. C'est impressionnant mais je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec ce que j'étais au moment de ma venue au monde à la fin du premier siècle de votre ère. Fabien Bages se glisse dans la peau de pierre du monument, le transformant en narrateur de sa propre histoire.

Une histoire longue de deux millénaires que le conteur va brosser en une petite heure, de l'Antiquité à l'époque contemporaine, en passant par le Moyen Âge





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