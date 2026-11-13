FAA ordonne l'arrêt total des vols américains pour problèmes de communication

La FAA suspend tous les décollages aux États-Unis suite à des pannes de télécommunication. Le ministre Markwayne Mullin exclut une menace terroriste mais confirme des dysfonctionnements critiques.

Le Federal Aviation Administration ( FAA) a émis vendredi un ordre impératif exigeant l'arrêt immédiat de tous les décollages au sein des aéroports américains. Cette mesure radicale vise à garantir la sécurité du trafic aérien national face à des dysfonctionnements majeurs affectant les centres de contrôle aérien. La décision intervient en raison de graves problèmes de communication qui paralysent une partie significative de la gestion des vols.

Suspension des vols et réponse officielle

Le régulateur américain a confirmé que l'ensemble des aéroports devaient bloquer les décollages d'appareils. Cette suspension massive n'est pas liée à une menace directe sur le territoire national, selon les affirmations du ministère de la Sécurité intérieure. Markwayne Mullin, le ministre concerné, a précisé cette position lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

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Il a catégoriquement assuré qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un nouveau 11-Septembre. Cependant, le ministre a refusé de totalement écarter la possibilité d'une cyberattaque malveillante. Il a indiqué qu'aucune preuve ne permettait actuellement de qualifier l'incident d'acte hostile, qualifiant la situation d'une simple panne de télécommunications.

Origine technique et intervention des techniciens

Le FAA a précisé que des équipes techniques étaient mobilisées pour identifier avec précision l'origine des perturbations. Sean Duffy, le ministre des Transports, a relayé l'ordre de blocage sur sa plateforme X. Cette communication rapide visait à informer le public et les professionnels du secteur aérien.

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À Las Vegas, un employé de Southwest a informé les passagers qu'aucun vol ne pourrait décoller pendant vingt-quatre heures. Cette situation a créé une perturbation importante pour les voyageurs attendus. Les agents au sol tentent de gérer l'afflux de demandes et les annulations imprévues.

Contexte infrastructurel et modernisation

Cette crise survient le jour même où la Maison Blanche sollicite du Congrès une enveloppe de 30,1 milliards de dollars. Ces fonds sont destinés à moderniser le système de contrôle aérien américain. L'administration Trump avait déjà présenté en mai 2025 un plan de modernisation complète de l'ATC.

Certains équipements utilisés dataient des années 1960 ou fonctionnaient encore avec des disquettes. Des pannes similaires avaient déjà affecté Newark, desservie par le centre de Philadelphie. Ces incidents répétés soulignent les vulnérabilités structurelles du réseau. Le manque de main-d'œuvre, amplifié par la pandémie de Covid-19, aggrave la situation actuelle.