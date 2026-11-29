Le président de la FIA pose une question embarrassante sur la sécurité au Qatar aux pilotes Mercedes. Réponse silencieuse de Norris et Russell sous les critiques.

Le président de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), Mohammed Ben Sulayem, a placé George Russell et Lando Norris dans une position difficile lors du Grand Prix du Qatar. Ce samedi 28 novembre, après les qualifications, le dirigeant a interrogé les deux pilotes britanniques sur les risques sécuritaires liés à la tenue de l'épreuve en dehors de l'Europe. L'objectif affiché était de souligner la complexité de l'organisation sportive dans une région du Moyen-Orient marquée par des tensions géopolitiques persistantes.

Tensions géopolitiques et sécurité régionale

Mohammed Ben Sulayem a explicitement demandé à ses interlocuteurs s'ils jugeaient plus dangereux de se rendre au Qatar, à Doha, plutôt qu'au Mexique ou au Brésil. Cette question directe visait à rappeler le contexte particulier du dernier week-end de novembre, alors que la Formule 1 fait son retour au Moyen-Orient. La région est encore affectée par les repercussions de la guerre en Iran, ce qui ajoute une couche de sensibilité politique à l'événement sportif majeur de la saison.

Also read « Avec l’équipe de France, il n’y a pas d’autre ambition que l’or » : Victor Wembanyama a déjà la Coupe du monde 2027 en tête

Le dirigeant de la FIA a commencé par remercier les pilotes pour leur confiance et leur présence. Il a ensuite enchaîné avec sa question provocatrice, cherchant à obtenir une réponse claire sur la perception du danger entre les différentes destinations du calendrier. Cette approche a mis en lumière les défis inhérents à la tenue de courses automobiles dans des zones où les conflits internationaux peuvent influencer la perception de la sécurité des participants.

Dilemme des pilotes et réactions embarrassées

George Russell, parti en pole position, et Lando Norris, troisième sur la grille, ont montré une certaine gêne face à cette interrogation. Les deux Britanniques ont échangé des regards avant de rompre le silence par des rires nerveux, sans parvenir à formuler une réponse définitive. Leur hésitation a été immédiate, reflétant la difficulté de choisir entre deux lieux d'implantation historique de la Formule 1 qui abritent chacun des épreuves majeures du championnat.

Advertisement

Le silence relatif et la réponse non verbale des pilotes n'ont pas apaisé la tension ambiante. Au contraire, l'attitude de Mohammed Ben Sulayem a suscité des critiques virulentes de la part de nombreux supporters de la Formule 1, en particulier ceux originaires du Brésil et du Mexique. Ces fans ont jugé inappropriée la mise en balance des risques sécuritaires entre leur pays respectif et le Qatar, considérant que cette comparaison minimisait les réels défis logistiques et politiques de l'organisation au Moyen-Orient.

Conséquences pour le Grand Prix de dimanche

Malgré ce face-à-face tendu, la compétition reprendra ce dimanche avec George Russell en tête de grille et Lando Norris à la troisième place. La course promet d'être intense, mais elle s'inscrit désormais dans un contexte médiatique où la question de la sécurité et de la stabilité régionale reste au cœur des débats. Les pilotes devront concentrer leurs efforts sur le circuit de Doha, tout en naviguant dans une opinion publique internationale divisée sur les implications politiques de l'événement.

La réaction des supporters internationaux montre que la Formule 1 ne peut plus séparer strictement le sport de son environnement géopolitique global. Chaque déplacement dans une zone de tension potentielle fait l'objet d'une analyse minutieuse, tant de la part des fans que des organisations. Le Grand Prix du Qatar servira de test supplémentaire pour déterminer comment la direction de la course gérera ces pressions externes tout au long de la dernière manche de la saison.