La FIA et la Formule 1 valident un nouveau moteur V8 pour 2030. Une décision visant à simplifier la technique et retrouver le son des voitures de course sans hybridation massive.

La Fédération internationale de l'automobile ( FIA) a annoncé vendredi un tournant majeur pour l'avenir technique de la Formule 1. À partir de l'année 2030, les monoplaces de la catégorie reine du sport automobile seront équipées de nouveaux moteurs hybrides reposant sur une architecture V8 turbo-compresseur de 2,1 litres. Cette décision marque un changement radical par rapport au V6 turbo de 1,6 litre actuellement en vigueur depuis 2014.

Un accord unanime pour simplifier la technique

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a confirmé que cette nouvelle réglementation avait fait l'objet d'un consensus total au sein du paddock. L'instance régulatrice a précisé qu'elle avait trouvé un accord unanime avec la direction de la Formule 1 (FOM), les onze équipes constructrices ainsi que les six motoristes. Cette unanimité permet de clore plusieurs mois de négociations complexes ayant opposé les différents acteurs du championnat sur la trajectoire technologique à suivre.

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La FIA souligne que le premier objectif de cette évolution réglementaire est de proposer un moteur nettement moins compliqué que les unités actuelles. En réduisant la complexité mécanique et électronique, les autorités espèrent également alléger la charge financière supportée par les écuries. L'hybridation sera par ailleurs limitée, rompant avec l'intensité des systèmes électriques mis en place récemment pour répondre aux critères de développement durable.

Des pilotes en faveur d'une mécanique plus accessible

Les pilotes de Formule 1 avaient massivement exprimé leur mécontentement face à la gestion de la batterie lors de la saison actuelle. Emmenés par le Néerlandais Max Verstappen, les coureurs ont critiqué la nouvelle discipline de pilotage imposée par la réglementation, notamment en ce qui concerne les dépassements et les phases de freinage dictées par la récupération d'énergie. Cette pression utilisateur a accéléré la recherche d'un compromis technique durable.

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Dans un premier temps, un accord avait été trouvé en juin pour moduler la répartition de puissance entre le thermique et l'électrique. Le ratio devait évoluer de 50 % pour chacun en début de saison vers 53 % pour le thermique et 47 % pour l'électrique. Des ajustements ultérieurs avaient prévu de réduire la part électrique à 42 % en 2027, puis à 40 % en 2028, avant d'aboutir à la structure définitive de 2030.

Le retour du V8 pour restaurer l'émotion du spectacle

Mohammed Ben Sulayem a justifié ce retour à l'architecture huit cylindres en invoquant la nécessité de renouer avec l'ADN historique du Championnat du monde. Selon le dirigeant, cette reconfiguration technologique permettrait de retrouver le son caractéristique des moteurs, l'émotion brute et une course à l'état pur qui est admirée dans le monde entier. Cette démarche répond directement aux attentes des fans souhaitant un spectacle moins artificiel et plus lié à la mécanique pure.

Sur le plan technique, le nouveau moteur développé pour 2030 devrait atteindre une puissance totale de 200 kW. Ce niveau représente une progression par rapport aux 150 kW observés auparavant, mais reste bien inférieur aux environ 1 000 chevaux (750 kW) développés par les moteurs hybrides récents. La FIA cherche donc à équilibrer performance et accessibilité sans sacrifier la visibilité du sport.

Suivi du Conseil mondial et prochaines étapes

La Formule 1, soutenue par des centaines de millions de téléspectateurs, cherche continuellement à optimiser son spectacle. En plus de ces évolutions moteur, le calendrier intégrera davantage de courses sprint le samedi à partir de 2027, renforçant la programmation hebdomadaire. Ces multiples changements visent à dynamiser l'engagement du public tout en maîtrisant les coûts de développement.

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L'accord-cadre définitif concernant la réglementation 2030 n'est pas encore Acte finalisé juridiquement. Il devra être officiellement adopté le mois prochain lors de la réunion du Conseil mondial du sport automobile qui se tiendra à Shanghai. Cette validation finale clôturera la phase de consensus et ouvrira la voie aux travaux de conception des constructeurs pour les prochaines années.