Fêtes de la Saint‑Jean : la journée des enfants se déplace au vendredi

Les fêtes de la Saint‑Jean à Saint‑Jean‑de‑Luz voient leur journée des enfants transférée au vendredi, avec un programme chargé comprenant pique‑nique, défilé, ateliers et cérémonies.

Saint‑Jean ‑de‑Luz prépare l'une de ses traditions les plus attendues avec une touche inattendue : la journée des enfants, qui a longtemps occupé le lundi, sera désormais dédiée au vendredi.

Cette décision, prise en septembre par la mairienne Maëlle Kerbiguet, responsable des services scolaires, vise à éviter que les élèves se retrouvent à l'ombre des préparatifs et à les placer au cœur de la fête. Depuis 2026, les anciens élèves et les familles peuvent enfin profiter d'un moment où le carnaval, la musique et l'amusement se mêlent sans que l'exposition ne risque d'être éclipsée par le démontage des installations.

Cette nouvelle organisation va permettre aux écoles de participer pleinement aux festivités, d'abord avec un pique‑nique d'envergure au Ducontenia, puis en s'engageant dans le défilé de la tamborrada qui marque le début officiel des célébrations. À l'occasion de cette journée spéciale, plus de mille trois cent quatorze élèves des écoles publiques, de l'ikastola et de la Sainte‑Famille d'Urquijo se rassembleront pour défiler en tenues rouges et noires.

Le parcours, qui relie le jardin du gymnase Urdazuri au boulevard Gambetta, est accompagné de tambours battants dirigés par les chefs d'orchestre Béatrice André et Pantxika Maya. Entre les 9 h 15 et 12 h 15, les enfants participeront à des ateliers dirigés par leurs enseignants et le personnel Atsem, tandis que des groupes de musique locale proposeront des démonstrations de danse basque, des ateliers de graff, ainsi que des jeux d'adresse traditionnels.

Le repas, préparé par un boulanger local, sera composé de sandwichs écoresponsables : maison, gourde remplie d'eau recyclée, emballages biodégradables. En plein cœur de la ville, plusieurs animations occupent le terrain : un petit théâtre de marionnettes accueille les maternelles, tandis que les CP au CM1 se rendent au club Atlantes pour un foot américain improvisé.

Un tour en bateau démarre sur la Nivelle, et les plus sportifs partagent un moment d'athlétisme au Ducontenia, suivi d'un tir à l'arc trace à la fois tension et sourire. Les parents, les anciens élèves et les visiteurs se rassemblent autour du chapeau de la reine pour recevoir la pasteurielle de la maire qui lance, à 19 h, la cérémonie de l'ouverture officielle de la fête.

Ainsi, la Saint‑Jean de Luz offre à ses habitants une journée d'émotion, de partage et de célébration qui rassemblera toutes les générations





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