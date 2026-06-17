Fêtes de la Saint-Jean à Saint-Jean-de-Luz : un repas des seniors joyeusement partagé

Les fêtes de la Saint-Jean à Saint-Jean-de-Luz ont été célébrées avec joie et convivialité. Le repas des seniors a rassemblé 220 convives dans un grand chapiteau dressé sur le parking du gymnase Urdazuri.

Les fêtes de la Saint-Jean à Saint-Jean-de-Luz ont été célébrées avec joie et convivialité . Le repas des seniors a rassemblé 220 convives dans un grand chapiteau dressé sur le parking du gymnase Urdazuri.

Cette rencontre chaleureuse a permis aux anciennes générations de se retrouver et de se divertir autour d'un repas, de chansons et de quelques bouteilles. L'objectif de ce rendez-vous est de consacrer un moment privilégié aux aînés de la commune avant l'effervescence du week-end en noir et rouge. Les conditions pour participer à ce repas sont simples : avoir plus de 70 ans et résider à l'année à Saint-Jean-de-Luz.

Pour ceux qui respectent ces critères, le rendez-vous est une tradition déjà bien installée. Suzanne, 92 ans, n'a manqué aucune édition depuis sa création et raconte qu'elle y est tous les ans depuis 30 ans. Elle a découvert la Côte basque, la Cité des corsaires, ses fêtes et ses repas après avoir quitté Paris pour revenir dans son Pays natal.

Annie, animatrice au sein de l'Ehpad Udazkena, confirme que les résidents attendent ces fêtes avec impatience et que cela leur permet de se sentir inclus dans les fêtes et dans la ville. Le spectacle de danse sur l'histoire minière du Pays basque est prévu jeudi 18 juin à 21 h 15 et sera proposé par la compagnie Burrunka. Ce spectacle gratuit sera suivi d'un slam en première partie.

Les fêtes de la Saint-Jean à Saint-Jean-de-Luz sont une occasion pour les aînés de se retrouver, de se divertir et de créer du lien avec les autres. La tradition est récente, née en 2022 après le report du repas de Noël 2021 en raison de la crise sanitaire. Le rendez-vous de décembre a retrouvé sa place, mais celui des Fêtes de la Saint-Jean n'a jamais perdu la sienne, résultat d'une double ration de réjouissances





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