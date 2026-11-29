L'édition 2024 du festival des châteaux en Touraine célèbre son 10e anniversaire jusqu'au 3 janvier. Découvrez comment sept lieux patrimoniaux invitent à un voyage floral et culinaire mondial.

Le festival annuel réinventant le patrimoine tourangeau pendant les fêtes de fin d'année débute ce week-end pour s'étendre jusqu'au 3 janvier. Cette 10ème édition, considérée comme le rendez-vous incontournable de la saison, propose une immersion unique au sein de sept châteaux emblématiques de la région.

Une fréquentation record depuis dix ans

Les chiffres de fréquentation témoignent de l'engouement croissant du public pour cette initiative culturelle. Au cours de la dernière décennie, l'audience a enregistré une hausse spectaculaire de 252 %, confirmant le succès durable de cette expérience qui mêle histoire et artisticité.

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L'objectif central de cet événement est de réenchanter le patrimoine local en le faisant vivre à travers des installations éphémères. Les visiteurs ne découvrent pas seulement des édifices historiques, mais assistent à une métamorphose complète où chaque pierre devient le support d'une narration visuelle et sensorielle.

Le génie floral de Jean François Boucher

La scénographie florale est l'œuvre de Jean François Boucher, reconnu comme un Meilleur Ouvrier de France qui travaille tout au long de l'année sur ces projets. Sa créativité débridée permet de faire dialoguer l'art végétal avec l'histoire architecturale des lieux, créant des environnements oniriques.

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Le thème dominant de cette année est l'exploration des traditions de Noël à travers le monde entier. Chaque château incarne une histoire et un univers artistique distincts, offrant aux visiteurs une série de séquences immersives qui rythment la découverte du site.

Chenonceau et les traditions polonaises

Le château de Chenonceau, favori des visiteurs, met en avant les codes du Noël polonais dans la chambre noire de Louise de Lorraine. Jean François Boucher y a créé un immense chandelier en foin, respectant la tradition locale qui utilise cette matière.

Ce décor intègre également de la neige artificielle, des pommes et des oplatek, ces fines plaques de pain portant des représentations religieuses. Cette attention aux détails ancre solidement le visiteur dans une culture étrangère tout en restant dans le cadre historique de la résidence royale.

Allemagne, Chine et Autriche en Touraine

La chambre de César de Vendôme transporte les spectateurs vers l'Allemagne avec une scénographie utilisant des couleurs vives comme le violet, le fuchsia et le cuivre. Les équipes de Jean François Boucher ont intégré des couronnes de l'Avent et des boules de verre suspendues.

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Le salon Louis XIV invite à un voyage en Chine, tandis que la grande galerie se transforme en salle de bal vienoise. Cette dernière est ornée de sapins immenses aux couleurs rouge, vert et blanc, avec des tables recouvertes de cristal et de fleurs d'hiver telles que les amaryllis et les renoncules.

Un voyage culinaire au sein des cuisines

Les cuisines du château offrent une immersion sensorielle complète avec trois pièces aux ambiances olfactives distinctes. La salle à manger a été retapissée aux couleurs de l'Orient en collaboration avec l'entreprise tourangaise Terres exotiques, spécialisée dans le poivre.

Le garde-manger expose l'univers des treize desserts de Provence, incluant nougats, calissons d'Aix et chapelets de figuettes. La salle des cuivres propose une immersion dans les viennoiseries, tandis qu'une teurgoule, spécialité normande cuite cinq à six heures, est présentée aux visiteurs.