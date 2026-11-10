Fêtes de Bayonne : Roger Goyhénèche succède à Henri Lauqué à la tête de la commission

La Ville de Bayonne officialise Roger Goyhénèche à la tête de la Commission extramunicipale des Fêtes, en succession d'Henri Lauqué, après 31 ans de présidence.

La Ville de Bayonne a officialisé la nomination de Roger Goyhénèche à la tête de la Commission extramunicipale des Fêtes de Bayonne. Il succède à Henri Lauqué, qui a présidé cette instance pendant 31 ans. Le choix de la municipalité marque une étape importante pour les célèbres festivités bayonnaises.

Le nouveau président entend inscrire son action dans la continuité tout en accompagnant l'évolution des Fêtes de Bayonne. Selon la Ville, cette décision s'inscrit dans une volonté de préserver la dynamique fédératrice développée au fil des années.

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Un parcours culturel au service des Fêtes de Bayonne

Roger Goyhénèche a construit sa carrière autour du développement culturel du Pays basque. Sa trajectoire professionnelle débute en 1981 dans le secteur de l'animation socioculturelle, notamment au sein de l'association bayonnaise Orai Bat et de la fédération de danse basque Dantzari.

Il consacre ensuite près de trente années à la Scène nationale du Sud-Aquitain. Il y occupe plusieurs fonctions, de chargé de programmation artistique à administrateur général, en passant par les postes de secrétaire général et de directeur de l'animation.

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De 2016 à 2022, il dirige la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville de Bayonne. Il accompagne la politique culturelle municipale et participe à l'élargissement de l'offre proposée aux habitants.

Pendant cette période, il porte les rendez-vous " Dimanches en musique " et " Lauga côté scène ", ainsi que le lancement du festival Paseo. Il soutient également le festival Koruak et contribue à l'implantation de compagnies comme Bilaka Kolektiboa, le Ballet Illicite de Fábio Lopez et le Chœur Bayonne Pays Basque / Baiona Euskal Herriko Abesbatza.

Un engagement associatif qui nourrit la culture basque

Au-delà de ses fonctions publiques, Roger Goyhénèche s'est fortement investi dans la transmission de la culture basque. En 1988, il participe à la création de Leinua, une association consacrée à la danse et à la musique basques, active notamment à Saint-Pierre-d'Irube, Mouguerre et Villefranque.

Il y intervient bénévolement comme formateur et chorégraphe. Son implication dans le tissu associatif local contribue aussi à la naissance de plusieurs rendez-vous emblématiques des Fêtes de Bayonne.

Il participe ainsi à la création de Dantzazpi en 1991, de Kantaleon en 1996 et du Karrikaldi en 2006. Ces événements occupent depuis une place importante dans la programmation culturelle et populaire des festivités.

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En 2014, il prend part, aux côtés de Pantxoa Etchegoin, alors directeur de l'Institut culturel basque, à l'élaboration d'un nouveau Schéma directeur pour la danse basque. Ce document vise à structurer et accompagner le développement de cette discipline sur le territoire.

Une connaissance directe de la commission et de ses enjeux

La nomination de Roger Goyhénèche repose aussi sur sa connaissance directe de la Commission extramunicipale des Fêtes de Bayonne. Il en a été membre de 2008 à 2014, avec la responsabilité du groupe de travail consacré à l'animation.

En 2012, il rédige plusieurs notes portant sur l'état des lieux des festivités et leurs orientations stratégiques. Ce travail préparatoire donne à l'intéressé une vision précise des attentes liées aux Fêtes de Bayonne.

Le texte publié ne précise pas de calendrier détaillé pour la prise de fonctions ni de nouvelles échéances liées à cette nomination. La municipalité insiste toutefois sur la volonté de faire dialoguer les différents acteurs qui contribuent à l'identité des Fêtes.

Concrètement, la Ville souhaite favoriser les échanges entre les traditions populaires, la création artistique et les différentes expressions culturelles du territoire. Cette orientation concerne directement les habitants, les associations et les artistes qui participent chaque année aux festivités.