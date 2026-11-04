Fête des Lumières 2026 Lyon : Programmes et artistes au parc de la Tête d'Or

Découvrez les installations lumineuses majeures de la 27e édition à Lyon, incluant les œuvres de Hermes Mangialardo et Eness au parc de la Tête d'Or.

La ville de Lyon prépare sa 27e édition de la Fête des Lumières pour l'année 2026, confirmant le succès retentissant des spectacles aériens par drones qui ont marqué les éditions précédentes. Le parc de la Tête d'Or, véritable symbole naturel de la cité rhodanienne, sera une fois de plus mis en valeur comme cadre principal de cette célébration annuelle majeure.

Installations artistiques et références visuelles

L'artiste italien Hermes Mangialardo signe une œuvre provocante intitulée Yeux géants, faisant directement référence au style du peintre Vincent Van Gogh. Cette installation propose deux yeux lumineux aux pupilles animées numériquement, créant un malaise chez les spectateurs face à la frontière entre observer et être observé dans un monde saturé d'écrans.

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Le studio australien Eness dévoile également Whispering Mountains, composé de six structures gonflables en tissu équipées de capteurs de mouvement. Ces dispositifs détectent les visiteurs et déclenchent des vagues de sons, de lumière et de messages générés par intelligence artificielle à mesure que les personnes s'approchent, liant ainsi vue et ouïe.

Thèmes environnementaux et hommages picturaux

L'artiste néerlandais Hugo Vrijdag réalise une installation inspirée par la vision de Van Gogh considérant ses tournesols comme des lanternes. L'œuvre plonge le visiteur au cœur d'un champ de fleurs lumineuses artificielles, cherchant à redécouvrir la beauté d'une fleur commune tout en évoquant la campagne française où le peintre a réalisé une partie majeure de son œuvre.

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Dans la roseraie du parc de la Tête d'Or, l'artiste Mourka présente une scénographie célébrant le printemps en hiver. Des oiseaux survolent un parterre de nénuphars lumineux flottant sur le canal, représentant un attroupement d'oiseaux migrateurs incertains face au réchauffement climatique, selon les intentions de création de l'auteur.

Réactions politiques et mystère artistique

Pierre Lopez-Landier, conseiller délégué aux grands évènements culturels à la Ville de Lyon, justifie ces choix en affirmant que la Fête des Lumières est toujours le reflet de son temps. Grégory Doucet a défendu publiquement l'événement contre les polémiques injustifiées accusant les organisateurs de salir les artistes, soulignant le rôle protecteur de la municipalité.

La grande inconnue de cette nouvelle édition reste une création signée Jérôme Donna, dont le créateur souhaite faire référence aux feux de forêts survenus cet été. Julien Pavillard, coordinateur de la Fête des lumières, précise que 1000 K représente une couleur rouge-orangée semblable à celle du feu, invitant les visiteurs à explorer l'inattendu et à redécouvrir le parc comme un territoire empreint de magie.