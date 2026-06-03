Fête de la truffe d'été et du terroir : une journée animée à Épannes

La première édition de la Fête de la truffe d'été et du terroir aura lieu dimanche 7 juin à Épannes. Les associations de trufficulteurs des départements de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres organisent cette journée pour populariser la truffe d'été et promouvoir la culture du terroir.

Rendez-vous dimanche 7 juin à Épannes pour la première édition de la Fête de la truffe d'été et du terroir. Dimanche 7 juin, à partir de 10 heures, des associations de trufficulteurs des départements de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres donnent rendez-vous aux amateurs et aux curieux à Épannes (79) pour une journée animée autour de la truffe d'été.

Une quinzaine de producteurs seront présents dans le but de populariser la truffe d'été. L'événement est ouvert au grand public désireux de découvrir la culture et de profiter de dégustations toute la journée. Des démonstrations de cavage, des dégustations et des food trucks fermiers seront proposés sur place. La fin de journée est prévue à 17 heures mais les organisateurs réfléchissent déjà aux futures éditions sur le format d'un roulement entre les deux départements





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fête De La Truffe D'été Épannes Charente-Maritime Deux-Sèvres Truffe D'été Terroir Dégustations Food Trucks Fermiers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lutte contre les incendies dans les Landes : répétition générale avant les chaleurs estivales86 pompiers des Landes, de Gironde et du Lot-et-Garonne étaient mobilisés dans la forêt de Maillas, mardi 19 mai 2026, pour participer à un exercice de lutte d’incendie en conditions réelles

Read more »

Les finales NBA entre les Knicks et les Spurs démarrent avec Mike BrownMike Brown, entraîneur des Knicks, rend hommage à son mentor Gregg Popovich avant les finales NBA contre les Spurs. Brown a débuté sa carrière de coach dans le staff des Spurs sous la direction de Popovich.

Read more »

Les juges balayent les arguments de l’opposition et valident les élections municipales à PaimpolTee-shirt, local de campagne, cérémonie des vœux… aucun des arguments de l’opposition pour contester le scrutin municipal à Paimpol n’a trouvé grâce auprès des magistrats.

Read more »

Fermes en fête dans les Hautes-Pyrénées : un rendez-vous incontournable pour les agriculteurs et les citoyensFermes en fête est une initiative qui vise à renforcer le lien entre les agriculteurs et les citoyens en valorisant les circuits courts, la traçabilité et le savoir-faire local. Sept exploitations des Hautes-Pyrénées ouvrent leurs portes pour proposer des animations, des circuits découverte, des dégustations et des repas. Cette édition 2026 de Fermes en fête est une occasion unique pour le grand public de découvrir les exploitations et de comprendre dans quelles conditions sont cultivés ou élevés les produits des Hautes-Pyrénées.

Read more »