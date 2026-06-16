Fête de la rue Henri IV à Castres : une deuxième édition sur le thème de la Dolce Vita

Les commerçants de la rue Henri IV à Castres organisent une fête de trois jours, du 2 au 4 juillet, sur le thème de l'Italie et de la Dolce Vita. Au programme : déballage commercial, restauration, concerts, défilé de mode, jeux et animations pour tous.

Les commerçants de la rue Henri IV à Castres organisent la deuxième édition de leur fête estivale, intitulée Henri IV en fête , qui se tiendra du jeudi 2 au samedi 4 juillet 2026.

Après le succès de la première édition, les commerçants de cette artère dynamique du centre-ville se sont mobilisés, sous l'impulsion de Marion d'Hexagone et Judith, dite Mademoiselle J, pour proposer un programme copieux et varié, tourné vers la convivialité et la Dolce Vita. Cet événement vise à animer le cœur de Castres pendant trois jours, avec pour thème principal la culture italienne, afin de dépoussiérer l'image d'une ville endormie.

Au programme : un grand déballage commercial avec de bonnes affaires, de la restauration sur place (pizzas, glaces, spécialités du restaurant L'Artist) en mode auberge espagnole, des animations musicales, des concerts, un défilé de mode, des jeux pour gagner des cadeaux, un quiz sur l'Italie en partenariat avec l'Association JOC'R, des sports comme le basket et la pétanque, et la présence de modèles surprises à quatre pattes. Des indices sont dissimulés dans les vitrines et un passeport de jeu permet de participer.

L'objectif est de créer une ambiance festive qui séduise autant les touristes que les habitants du Castrais, en complément des autres animations estivales comme la fête de la musique et les visites guidées. Cette initiative commerciale locale démontre la vitalité du centre-ville et son capacité à fédérer autour d'événements populaires





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Castres Fête Rue Henri IV Commerçants Dolce Vita Italie Événement Été Convivialité Animation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Autoroute A69 : le Conseil d’État se penche sur le recours des opposants ce lundi… Le chantier Toulouse-Castres va-t-il être stoppé ?Le Conseil d’État se penche ce 15 juin 2026 sur le recours des opposants à l’A69, qui contestent la validation du chantier par la cour administrative d’appel de Toulouse. Au cœur du dossier : la légalité de...

Read more »

Ils campent devant le théâtre pour décrocher les meilleures places : à Castres, la ruée des abonnés avant l’ouverture de la billetterie fait rageLa saison culturelle de Castres promet un théâtre foisonnant et des scènes vibrantes malgré la polémique sur la déprogrammation d'une pièce par la nouvelle municipalité RN. Entre Molière, flamenco et concert festif,...

Read more »

Déprogrammation d'une pièce sur les migrants : l'archevêque d'Albi parle de 'censure' et tacle le maire RN de CastresLa déprogrammation d'une pièce à Castres sur un réfugié suscite désormais un débat religieux. L’archevêque d’Albi dénonce une 'tentation du repli' et rappelle le devoir d’accueil envers les migrants, face à une mairie...

Read more »

Autoroute A69 Toulouse-Castres : le rapporteur public demande le rejet des pourvois en cassation des opposants au chantierLe magistrat estime que la « raison impérative d’intérêt public majeur » justifie la dérogation à la protection des espèces. La décision du Conseil d’État a été mise en délibéré

Read more »