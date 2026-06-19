Fête de la musique : 'pas de remise en cause générale des festivités' malgré la canicule, assure Laurent Nuñez

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a assuré que la canicule ne créerait pas de remise en cause générale des festivités prévues pour la Fête de la musique dimanche. Il a également cité trois 'points d'attention' pour les forces de l'ordre, notamment le risque de noyade et d'incendie.

Le ministre de l'Intérieur a cité trois ' points d'attention ' pour les forces de l'ordre pour la Fête de la musique. La canicule ne crée pas de remise en cause générale des festivités, assure Laurent Nuñez.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a assuré durant une conférence de presse qu’il n'y aurait pas 'de remise en cause générale des festivités' durant la Fête de la musique alors que la France est frappée par la canicule. Laurent Nuñez a insisté que le risque de noyade et d'incendie serait pris en compte.

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a également adressé un message de vigilance aux jeunes, leur demandant de faire 'attention à l'alcool et à l'activité physique' en période de canicule. Le recteur de l'Académie de Bordeaux, Jean-Marc Huart, a rappelé que '100 % des Ehpad ont une salle rafraîchie' ouverte à tous. Malgré les chaleurs, les établissements ne sont pas fermés de manière générale





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