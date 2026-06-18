Fête de la musique : le plan de transports nocturne détaillé pour circuler toute la nuit en Île-de-France

Île-de-France Mobilités a dévoilé les modalités de son plan de transports exceptionnel pour la Fête de la musique. Métros, RER, Transilien et tramway circuleront en continu, mais avec des fréquences réduites et un forfait payant pour les non-abonnés.

Pour la 45e édition de la Fête de la musique, qui se déroule ce dimanche 21 juin et se prolongera sans doute une partie du début de nuit jusqu'au lundi, un plan de transports exceptionnel a été mis en place par Île-de-France Mobilités.

Inspiré de celui de la nuit du Nouvel an ou, dans une moindre mesure, de l'opération Nuit blanche, il permettra aux usagers de pouvoir emprunter certaines lignes de train ou de métro bien au-delà de l'horaire habituel de fin de service, qui intervient normalement aux alentours de minuit et demi les dimanches classiques. Dans le détail, les cinq lignes de RER (A, B, C, D et E) resteront ouvertes en continu jusqu'à l'horaire normal de reprise du trafic le lundi matin aux aurores.

Sur le métro historique, six lignes fonctionneront jusqu'au bout de la nuit. Il s'agit des trois lignes automatiques (1, 4 et 14), des lignes semi-circulaires 2 et 6, toutes deux en correspondance à Nation et à Étoile, et de la ligne 9, considérée comme l'une des plus structurantes du réseau.

En complément, six lignes de train du réseau Transilien (H, J, L, N, P et R) seront également opérationnelles après 0h30, à l'exception de la ligne R qui ne fonctionnera que uniquement entre Melun et Montereau. Le tramway T4 circulera également en continu toute la nuit de dimanche à lundi, entre Aulnay-sous-Bois, Bondy et l'Hôpital de Montfermeil.

Le réseau de bus Noctilien, quant à lui, fonctionnera normalement mais sur des itinéraires qui pourront être adaptés en fonction des contraintes de circulation et des périmètres de sécurité maintenus en début de nuit. Il est toutefois important de noter que ces ouvertures nocturnes exceptionnelles ne concernent pas nécessairement la totalité des stations. Sur les lignes de métro, seules les principales stations resteront ouvertes au-delà de 0h30.

Toutes les gares des RER A, B et E (entre gare de l'Est et Chelles, et gare de l'Est et Tournan) seront desservies sans interruption, mais seules les plus grandes gares des lignes RER C et D ainsi que des lignes de Transilien accueilleront les voyageurs pendant toute la nuit. Concernant les fréquences de passage, après l'heure normale de fin de service, les usagers pourront compter sur un train toutes les 18 minutes sur la partie centrale du RER B (dans Paris intra-muros), mais seulement un toutes les 35 minutes au-delà.

Les tronçons de grande couronne des autres RER n'auront droit qu'à un train par heure, tandis que les lignes de Transilien ne resteront ouvertes que pour trois ou quatre passages dans la nuit. Contrairement à la fête de la Saint-Sylvestre, ce plan de transports pour la Fête de la musique ne sera pas entièrement gratuit. Les titulaires d'un abonnement Navigo pourront accéder aux trains de nuit sans surcoût.

Les autres voyageurs devront acheter un forfait spécial Fête de la musique au prix de 4,30 euros. Valable du dimanche à partir de 17 heures jusqu'au lundi à 7 heures, ce forfait permet de voyager en illimité sur l'ensemble du réseau francilien (excepté Orlyval) jusqu'à 0h30 le dimanche, puis sur les 18 lignes ferrées (tram T4 compris) ouvertes le reste de la nuit.

L'achat de ce forfait est vivement conseillé pour éviter les amendes sur le chemin du retour et terminer la fête sur une note positive





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