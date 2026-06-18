Fête de la musique : de multiples annulations à cause de la canicule exceptionnelle

Des communes de Corrèze, Seine‑et‑Marne et Charente‑Maritime ont dû annuler ou reporter leurs concerts de la Fête de la musique en raison de températures proches de 40 °C, avec des mesures de sécurité renforcées et des points d'eau installés pour le public.

Face à une vague de chaleur exceptionnelle qui s'annonce ce week‑end, de nombreuses collectivités locales ont été contraintes d'annuler ou de reporter les concerts prévus pour la Fête de la musique.

Selon les prévisions de Météo‑France, les températures devraient osciller autour de 40 °C dans plusieurs départements, un pic qui place 26 d'entre eux en vigilance orange canicule jusqu'à minuit vendredi. Dans le contexte de cet épisode caniculaire, les autorités de la Corrèze ont déclaré, ce jeudi 18 juin, l'annulation immédiate de toutes les animations publiques prévues pour le dimanche.

Le préfet a justifié cette décision par le risque de déshydratation et d'épuisement thermique tant pour les artistes que pour le public, les bénévoles et les agents de sécurité mobilisés sur les scènes improvisées. L'annonce a été relayée rapidement sur les sites officiels des mairies, précisant que les concerts en plein air, notamment ceux organisés dans les parcs et sur les places principales, ne pouvaient plus se dérouler en toute sécurité. En Seine‑et‑Marne, la réponse a été tout aussi radicale.

Le service de l'État a décrété une annulation complète de la programmation musicale, invoquant la nécessité de protéger les participants d'une exposition prolongée au soleil brûlant. De plus, plusieurs établissements scolaires du département ont suspendu les cours pour la même raison, offrant aux élèves la possibilité de rester au frais et d'éviter les coups de chaleur.

Les initiatives locales incluent la mise à disposition de points d'eau rafraîchissants et de fontaines publiques dans les zones où les festivités auraient pu se tenir, afin de garantir une hydratation suffisante à la population. Malgré ces mesures d'atténuation, les organisateurs n'ont pas pu maintenir le concert principal prévu de 14 h à minuit, qui a finalement été reporté à une date ultérieure. Dans la Charente‑Maritime, la situation s'est avérée plus nuancée.

Alors que l'école de musique locale avait déjà écourté l'édition 2025 de la fête à cause d'un site jugé trop exposé au soleil, les autorités ont choisi de maintenir la manifestation, mais sous forme réduite. Un concert prévu dans la collégiale Saint‑Martin, initialement destiné à se dérouler à l'abri du soleil, a toutefois été annulé par le département en raison des prévisions d'angoisse thermique.

En compensation, les organisateurs ont installé des zones ombragées et distribué des bouteilles d'eau sur les places où les musiciens devaient se produire. La ville a rappelé aux habitants l'existence de points d'eau et de bars à sodas gratuits afin de prévenir toute déshydratation. Ce deuxième pic de chaleur de l'année, qui suit celui de mai, vient perturber la plus grande fête musicale gratuite du pays, instaurée depuis 1982.

Chaque 21 juin, la Fête de la musique transforme les rues, les places et les espaces publics en scènes à ciel ouvert, invitant artistes amateurs et professionnels à jouer pour le public. Cette année, le phénomène climatique a mis en lumière les limites de l'organisation d'événements en plein air face à des températures extrêmes. Les décideurs locaux, tout en exprimant leur regret face à l'annulation des concerts, ont souligné que la sécurité du public reste la priorité absolue.

Parallèlement, le gouvernement continue d'appeler les Français à adopter des gestes simples de prévention : boire régulièrement, éviter les efforts physiques intenses pendant les heures les plus chaudes et se tenir à l'ombre dès que possible. La canicule, qui a déjà affecté plus de 39 départements en matière de restrictions d'eau et déclenché des alertes incendie dans le Vaucluse, reste un défi majeur pour la santé publique et la vie culturelle du pays





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