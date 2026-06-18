Fête de la musique : Concerts, animations et convivialité dans le sud de l’Eure

La Fête de la musique, un événement incontournable qui se déroulera dans plusieurs communes du sud de l’Eure, promet de nombreux concerts, scènes ouvertes et animations festives. Les habitants et les artistes se retrouveront dans une ambiance conviviale pour célébrer la musique et l’été.

Concerts , scènes ouvertes et animations festives , de Rugles à Breteuil ( Eure ), la Fête de la musique fera vibrer le sud de l' Eure tout au long du week-end.

La musique s’apprête à investir les rues, les places et les salles du sud de l’Eure. À l’occasion de la Fête de la musique, plusieurs communes du secteur proposeront des animations et des concerts ouverts à tous. Un rendez-vous désormais incontournable qui marque l’approche de l’été et rassemble chaque année habitants, associations et artistes dans une ambiance conviviale. Voici un tour d’horizon des événements annoncés sur le territoire





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