Fête de la musique annulée dans plusieurs villes de France en raison des fortes chaleurs

La Fête de la musique a été annulée dans plusieurs villes de France en raison des fortes chaleurs attendues dimanche 21 juin 2026. Les organisateurs d'événements sportifs ont également pris la décision d'annuler certains événements en raison des conditions météorologiques.

Des concerts prévus pour la Fête de la musique ont été annulés par les autorités dans plusieurs villes en raison des fortes chaleurs attendues dimanche 21 juin 2026.

La Fête de la musique, qui reste malgré tout, a été reportée ou annulée dans plusieurs villes de France, notamment dans les départements de Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine et Sarthe, en raison des conditions météorologiques annoncées pour ce week-end et dans un souci de sécurité pour les artistes, les bénévoles, les agents mobilisés et l'ensemble du public. La Fête de la musique a été annulée dans plusieurs villes, telles que Tonnay-Charente, Bègles et la Cité Bleue de Bordeaux, où des concerts devaient se tenir dans la soirée.

La capitale semble relativement épargnée, mais la préfecture de police recommande l'annulation des événements sportifs en plein air à cause des fortes chaleurs qui pourraient se prolonger jusqu'au week-end des 27 et 28 juin sur une partie de la France





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fête De La Musique Annulation Chaleurs Conditions Météorologiques Organisations Sportives Préfecture De Police Reporté

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du Monde 2026 : Calendrier complet et guide de diffusion en France pour tous les matchsDécouvrez le calendrier intégral des 104 matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, co-organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ce guide détaille les horaires de diffusion en France, les chaînes gratuites (M6, TF1) et payantes (beIN Sports), ainsi que les incontournables de la compétition. Informations pratiques pour suivre l'intégralité de l'événement planétaire.

Read more »

Bac général 2026 : découvrez les sujets et les corrigés des épreuves du mercredi 17 juinTroisième journée d'examens ce mercredi 17 juin pour les candidats au bac général 2026. En partenariat avec Studyrama, découvrez les sujets et les corrigés des épreuves du jour.

Read more »

Bac 2026 : les sujets officiels et les corrigés de l'épreuve de spécialité LLCE AnglaisLes élèves de terminale générale ont passé l'épreuve de spécialité LLCE Anglais ce mercredi 17 juin. Découvrez les sujets officiels et les corrigés de l'épreuve.

Read more »

Les invités les mieux habillés du Royal Ascot 2026, de Zara Tindall à Harriet SperlingLa première journée du Royal Ascot, événement majeur du calendrier mondain outre-Manche, a réservé de très beaux looks.

Read more »