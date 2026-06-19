Les organisateurs de la Fête de la musique ont été contraints par les températures élevées de la région de recalibrer ou annuler les manifestations du 21 juin, tandis que plusieurs villes ont choisi d'adapter les horaires ou de suspendre les concerts.

La Fête de la musique, qui se tient chaque année le 21 juin, appartient à la tradition de la France depuis 1982. Cette année, cependant, le calendrier est marqué par un défi inédit : la canicule qui fait rage à travers le pays.

À Toulouse, où des musiciens de rue se préparaient à offrir une performance improvisée sous le ciel ouvert, les répercussions de la hausse des températures ont obligé les organisateurs à revoir leurs plans. Les autorités locales et les responsables de la musique ont été contraints de s'adapter rapidement. Le ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a lancé un appel à la prudence, notamment auprès des jeunes, pour éviter les risques liés à l'activité physique en plein air.

Au même moment, la sienne d'une sanction sanitaire a été upgrade à la vigilance rouge, secteur qui pourrait imposer des restrictions à la mise en place d'événements. Pour la capitale, Paris, l'administration a mobilisé des forces de l'ordre, environ deux mille agents, même si aucune mesure extraordinaire n'est mise en œuvre pour la nuit. Maintenant que la situation se refroidit seulement marginalement, les organisateurs de Noël du dimanche sont toujours en cours de décision.

Au village de Brive-la-Gaillarde, la mairie a abruptement annoncé la annulation des animations prévues pour le 21 juin, tandis qu'à Cahors les affaires ont été retardées un heure pour démarrer à 18h, afin de rester en dehors des heures les plus chaudes. En revanche, à Brest, les autorités ont choisi de ne pas recourir à la pause, et ont pensé que la température relativement plus basse de 27 balises se pourra poursuivre les festivités, en diversifiant les horaires de performance.

Les villes de la Charente-Maritime, à l'occident, s'alignent aux rumeurs de météo Frankreich forecast, avec des températures atteignant 33 degrés le midi, rendant l'évènement prolongé, mais fluctue encore. Par ailleurs, Agen, qui subit déjà des températures atteignant 34 °C, maintient l'événement le samedi mais commence à 18h pour éviter le soleil à son apogée. La France civile, avec uniquement une politique de contrôle des logements et des contrôles sur la sécurité des bâtiments, ne fait pas montre d'une politique claire.

Les préfets ont l'autorité de suspendre certains concerts ou événements dans des zones fortement exposées par le soleil. En fin de compte, les villes qui se sont décidées à maintenir la fête ont opté pour un décalage léger ou une accélération de l'horaire, demeurant appuyés par les autorités pour assurer la sécurité de tous les participants.





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