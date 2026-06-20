Fête de la musique à Orange : un concert événement avec un plateau prestigieux au Théâtre antique

Le Théâtre antique d'Orange accueille une soirée musicale mémorable pour la Fête de la musique, réunissant plus de 7 000 spectateurs et une pléiade d'artistes français. Performances live, duos inédits et tubes font de cet événement un moment de communion intergénérationnel dans un cadre historique unique.

À l'occasion de la Fête de la musique, le mythique Théâtre antique d'Orange ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle. Dans ce cadre majestueux chargé d'histoire, plus de 7 000 spectateurs sont conviés à vivre un spectacle festif, fédérateur et intergénérationnel.

L'événement réunit certaines des plus grandes figures de la scène française contemporaine, transformant le site antique en une immense scène à ciel ouvert. Performances live, duos inédits et tubes incontournables s'enchaînent, créant une communion unique entre artistes et public.

L'affiche pléthorique compte parmi les noms les plus vibrants de la variété et de la chanson francophone : Marine, Claudio Capéo, Faudel, Miki, Christophe Willem, Magic System, Sheila, Tayc, Pierre de Maere, La Petite Culotte, Yann Muller, Elodie Frégé, Monroe, ainsi que le duo David et Jonathan. Chaque passage est l'occasion de célébrer la musique dans toutes ses formes, des mélodies intimes aux explosions sonores, le tout imprégné de l'âme singulière du lieu.

Le public, venu de tous horizons, partage une expérience collective rare, où la ferveur des concerts se mêle à la magie du patrimoine. Cette édition s'inscrit dans la tradition des grandes messes musicales qui rythment l'été, tout en affirmant une identité résolument moderne et inclusive





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