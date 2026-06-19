Fête de la musique à Marseille : nos bons plans pour fêter la musique demain

Découvrez notre sélection de bons plans pour fêter la musique à Marseille demain. De la rue Goudard au rooftop des Jardins suspendus, en passant par la Corniche piétonne et la plage de la Pointe Rouge, nous vous proposons les événements incontournables pour une soirée inoubliable.

Fête de la musique à Marseille : notre sélection de bons plans . Dans la rue, sur un rooftop, au bord de mer, découvrez les événements incontournables pour fêter la musique demain.

De 17h à minuit, l'équipe de Chinese Man Records avec le troquet voisin, le Parpaing qui flotte, ferme la rue Goudard à la circulation, pour une succession de DJ sets clubbing enflammés. Cette année, cette 'Block party' sera aussi l'occasion de célébrer la parution de la compilation, un projet rassemblant des collectifs et activistes de la scène locale électro. Des artistes du projet donneront des 'back to back' tels que Vanda Forte avec Racing Nokia ou Parlepasrusse avec Angelina Trobel.

Également aux platines : Matteo (Chinese Man) et Kermitta (Twerkistan), les deux curateurs de la compile. Cosmopolite Jazz manouche, chants du monde, chorale et bal à La Citadelle La Citadelle reçoit amateurs, salariés du Fort et partenaires musicaux. Sous le signe du mélange des genres, le Fort offrira des univers pluriels : chants, musique traditionnelle, klezmer ou électro. Les festivités démarreront avec une chorale gospel dans les jardins, puis c'est dans la cour demi-lune que les concerts s'enchaîneront.

Jazz manouche et swing avec Le Swing du Camas, l'ensemble vocal chants du monde de La Maison du Chant, une création multichorale du Conservatoire Pierre Barbizet et de l'association Cantatrix, et pour finir, un bal et de la musique klezmer avec Marseyer Klezmer Klang. Deux DJ sets sont aussi prévus sur la terrasse du moulin.

En rooftop Les Jardins suspendus investissent le Rowing Club Sur le rooftop avec vue sur toute la rade de Marseille, la soirée au Rowing Club s'annonce festive dès 15h. Le collectif'associe au lieu pour proposer un moment convivial et animé face au sunset. Côté musique, toute la team des Jardins & Family prendra les commandes pour faire danser non-stop les participants avec plusieurs espaces pour vivre la fête chacun à son rythme.

Entre le rooftop et une ambiance guinguette, avec des vibes solaires. Cocktails, vins bio et food seront aussi à la carte. Comme chaque année, il célébrera les valeurs de fête, de partage et de tolérance. Huit heures de son non-stop, avec un crossover aux platines avec nos amis de applause show et de shabba radio.

Une nouvelle fois, La Plaine se transforme en grande scène ouverte et va résonner aux rythmes pop, punk et rock. Un événement bien entendu gratuit et ouvert à tous, organisé par la mairie des 4e et 5e arrondissements,.

La programmation se veut riche et variée et rassemblera plusieurs formations locales : Jacques Grêle et Les Fausses Fuites (indie lo-fi pop), Suicide Blonde (dream rock), Bender (psyche punk), Towel (hardcore), Sidiaz (rock touareg), Auto (punk), Beepbip (WtfPop), Cheap Entertainment (masslia punk rock). Sur la Corniche piétonne et musicale toute la soirée pour lancer l'été La Voie est libre se met au diapason de l'été et de la fête de la musique, pour une nocturne, de 17h à 23h.

Cinq scènes seront installés tout le long de la Corniche piétonnisée avec des styles différents. Une scène latino pour voyager avec du flamenco, de la cumbia, de la rumba et du shatta. Une scène urbaine avec du hip hop et des danseurs, puis un concert de rap. DJ Djel de la Fonky Family y clôturera la soirée.

Pour les fans des années 90 à 2000, la scène hits machine proposera un Dj set 100% tubes. Côté scène électro, Dub Stricker, Dj Scopa et le collectif M Town mêleront, house techno et deep house. Les adeptes de disco et funk auront aussi leur scène avec Pola Facette, Mossak et DJ Kheops d'IAM. Tandis qu'une scène ambulante électro ambiancera les promeneurs avec des sons house, bass, et deep techno.

Sur la plage Douze heures de DJ sets à la Pointe Rouge Les soirées Effet Mer et le collectif Trouble Fête proposent de passer la Fête de la musique les pieds dans l'eau. Il y a le ciel, le soleil et la mer… et douze heures de DJ sets. Les soirées Effet Mer et le collectif Trouble Fête proposent de passer la Fête de la musique les pieds dans l'eau.

Sur la plage de la Pointe Rouge, ils installent un système son et une dizaine de DJs : Adieu Byzance, Arno E. Mathieu, Brocat, Balzac, Colette & Léo en b2b avec Le Fripon, Jérémy Drai, Myrah, Opla, Phi





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