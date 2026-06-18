Fête de la musique à Auch : un week-end festif et culturel pour tous

Les 20 et 21 juin, Auch célèbre la musique avec un programme diversifié mis en place par la nouvelle équipe municipale. Concerts, scènes ouvertes, animations dans les bars et restaurants, et une volonté de redonner vie à la culture amateur.

Ces samedi 20 et dimanche 21 juin, la ville d' Auch se métamorphose sous l'impulsion de la nouvelle équipe municipale, avec une programmation désormais plus diversifiée au profit des visiteurs de passage et des familles.

Place au programme musical et festif. À l'occasion de la Fête de la musique, événement incontournable chaque année en France, le nouveau maire Camille Bonne souhaite insuffler une nouvelle dynamique à cet événement rassembleur. En le fêtant sur deux jours, de nouvelles activités sont mises en place par la municipalité afin de redonner un souffle nouveau à la ville en favorisant l'accès à la culture pour tous.

Le maire Camille Bonne et Florence Filhol, élue déléguée à la culture, présentent les nouveautés pour cette édition. La Fête de la musique débute samedi à 11 heures à la médiathèque d'Auch avec un concert d'Elimberri, duo musical formé par Pantxix et Primaël. Ils explorent les liens entre deux cultures et langues similaires, le basque et l'occitan dans sa variante gasconne.

À 18 heures, sur l'escalier monumental, un concert de l'école de musique du Grand Auch Cœur de Gascogne est à l'honneur. En parallèle, l'association Calypso Danse se fait découvrir dans une ambiance caliente au bar tapas Riko Loco. Dès 16 heures, une scène ouverte sur le parvis de la cathédrale accueille des musiciens hétéroclites, exclusivement amateurs et sélectionnés par la municipalité. Florence Filhol souhaite redonner la place à la musique amateur, avec de la spontanéité dans la rue.

Les artistes s'installent également dans les cafés et bars de la ville pour attirer du monde et que ça reste une fête populaire, selon le maire. En haute ville, des fermetures de rues sont à prévoir. Puis de 19 heures à 23 heures, le Cri'Art organise un concert au jardin Ortholan réunissant trois groupes d'artistes aux sons variés et festifs.

Les bars et restaurants de la ville sont animés par des DJ et diverses animations pour célébrer un moment de joie et de convivialité. La halle aux herbes orchestre une soirée avec plusieurs DJ et groupes en collaboration avec le festival Le Son de la Nuit, pour vibrer dans un esprit de partage.

Florence Filhol a souhaité réorganiser cette fête pour que chacun puisse déambuler dans les différents endroits de la ville, qui seront animés pendant ces deux jours grâce à des extensions de terrasses permises sur le parvis de la cathédrale. La municipalité, en place depuis trois mois, compte poursuivre sur sa lancée : des réflexions sont déjà en cours pour l'année prochaine, avec le développement d'autres initiatives aux côtés des associations locales pour valoriser les talents de demain.

Dimanche, tout le Gers se met au rythme de la Fête de la musique, avec d'autres villes organisant des rassemblements festifs. Ainsi, ce week-end s'annonce riche en découvertes musicales et en moments de partage, dans une ambiance conviviale et populaire





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