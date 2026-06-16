Fête de la musique à Agde : une déferlante de sons entre samba brésilienne, rock tex-mex et bals populaires jusqu'au bout de la nuit

La Fête de la musique, dimanche 21 juin, fera vibrer Agde au rythme du pop rock, du jazz et du flamenco. Des quais du Cap d'Agde aux places du centre-ville, une quinzaine de concerts gratuits animeront la soirée.

La Fête de la musique, dimanche 21 juin, fera vibrer Agde au rythme du pop rock , du jazz et du flamenco. Des quais du Cap d' Agde aux places du centre-ville, une quinzaine de concerts gratuits animeront la soirée.

À l'occasion de la Fête de la musique, les différents quartiers d'Agde vont s'animer au rythme de multiples sonorités : pop rock, jazz, flamenco, funk, musette et variétés.

De 18 h à 20 h, déambulation de percussions brésiliennes, avec Zabele Samba, sur la rambla du Soleil et les quais du Centre-port ; de 19 h à 21 h, au village naturiste (accès réglementé), banda festive en déambulation avec Peña Colada ; à 21 h, quai Saint-Martin, reprises de variétés internationales avec le groupe Octopus ; à 21 h 30, au Vieux Port, un incontournable des bals musettes et populaires avec Sylvie Maubert ; à 21 h 30, sur le Mail de Rochelongue, reprise de variétés internationales avec Les Oreilles de velours ; sur la place du Môle, à 21 h 30, découvrez Joe King Carrasco, surnommé le roi du rock tex-mex, un artiste qui crée un style unique, à la frontière du pop rock et du latino.

À 21 h, scène ouverte sur la place du Jeu de Ballon. De 22 h à minuit, animation DJ ; à 21 h 30, place de la Marine, Brice Band Blues, un voyage vers le Bayou profond avec la voix rocailleuse de Brice ; à 21 h 30, place Jean-Jaurès, Pop and Roll, trio pop rock ; à 21 h 30, sur la place des Mûriers, reprise des tracks pop, funk et blues de ces dernières décennies avec Chabadass Trio





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