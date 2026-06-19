Fête de la musique 2026 en Sud-Gironde : Podensac, Langon, Saint-Macaire, Barsac et plus encore

La traditionnelle fête de la musique du Sud-Gironde se déroulera en 2026, avec des groupes tels que Nova Mina, Les Têtes Brûlées, Karma, Santa Cruz, Why Not, Les Mascarettes et bien plus encore. Il y aura également des chefs étoilés, des spectacles de danse, des orchestres, des DJs et bien plus encore.

La Réole, Podensac, Langon, Saint-Macaire, Barsac… En 2026, le Sud-Gironde s’anime pour la traditionnelle fête de la musique de juin. Et ça commence dès ce soir.

A Podensac, samedi 20 juin 2026, le parc Chavat accueille la fête de la musique. Au casting, entre autre, le groupe Nova Mina. ©Nova Mina – document transmis à actu.fr. Le tout saupoudré de rock, de pop, de funk et de bien d’autres épices chantantes et rythmées.

, à partir de 19 h 30. Une soirée organisée par la mairie et l’association Montez Le Son. Et la programmation laisse peu de doutes. , une grande Fête de la musique.

Cinq groupes issus de l’association La Bande Sons se produiront : Les Têtes Brûlées, Karma, Santa Cruz, Why Not, Les Mascarettes. L’entrée est gratuite. Le chef étoilé du restaurant Le Cercle Guiraud,de célébrations au cœur de la cité médiévale pour les fêtes de la Saint-Jean. Samedi 20 juin, tournoi de pétanque (inscriptions au 06 89 62 69 65) et animations enfants au pied des remparts l’après-midi.

En soirée, place de l’Horloge,Dimanche 21 juin : randonnée pédestre le matin (9 h 30, place de l’Horloge), apéritif musical offert aux Macariens à midi avec le groupe Solème, puisorchestrée par l’association Ardilla à partir de 16 h dans toute la commune. » est l'invité d'honneur de la fête. Il joue des reprises rock 'qui mélangent riffs percutants et humour décalé'. Entrée gratuite.

Le rock fruité et vitaminé va bouillonner sur la place de cette ville de Gironde pour la Fête de la musique. À l'Église Saint-Pierre : Orgue et chant par les élèves de l'École de musique de la CDC avec les professeures Marielle Guillon et Catherine Toralba, titulaire de l'orgue, de 18 h 30 à 19 h 30.

Sur la place Albert-Rigoulet, spectacles de danse de la troupe 'À Corps Danse' de 20 h à 20 h 30 et tango argentin du Ballet Théâtre Épiphane (20 h 30 à minuit). Au centre Saint-Jean Bosco, scène ouverte de 'La Petite Populaire' avec chansons, jazz, blues, etc., pour tout âge, de 16 h à 23 h. Arsène Bret, virtuose accordéoniste, se produira à la Librairie La Nuit des Rois de 17 h 30 à 18 h 30.

En bas de la rue Armand-Caduc, spectacle de l'École de danse Élodie Saint-Martin (19 h-19 h 30). Sur la terrasse de la pizzeria 'La Strada', l'artiste Arthur interprétera un répertoire de chansons françaises (20 h-21 h 30). Au Café de la Gare, Antre de Jam proposera une scène ouverte (18 h-22 h), et le DJ Midnight Shift prendra le relais jusqu'à minuit.

Place du Turon/de la Libération : Monseigneur Le Gueux, partage de percussions de 18 h 30 à 19 h et Back to Eighties, orchestre années 80, de 22 h à minuit.

'Arthur', jeune artiste réolais, sera mis à l'honneur lors de la Fête de la musique 2026 à La Réole. ©Document transmis à la rédaction, l'esprit des premières Fêtes de la musique revient. Cette année, il sera présent grâce à la musique live et aux artistes qui la défendent. La soirée s'annonceDébut des festivités à partir de 18 h, entrée gratuite, présence de food-trucks et d'une buvette





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