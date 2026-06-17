Fête de la musique 2026 : des fortes chaleurs et un potentiel record de température

Les fortes chaleurs pourraient perturber la Fête de la musique 2026 dans certaines régions, notamment dans le centre du pays où les températures pourraient atteindre les 40 °C. Les autorités locales pourraient décider d'annuler les rassemblements en cas de vigilance rouge canicule.

En 2026, la Fête de la musique pourrait être fortement perturbée par des fortes chaleurs qui pourraient atteindre les 40 °C dans certaines régions. Les autorités locales pourraient décider d'annuler les rassemblements en cas de vigilance rouge canicule .

Les prévisions de Météo-France indiquent que les températures pourraient atteindre les 40 °C dans certaines régions, notamment dans le centre du pays. Les organisateurs de la Fête de la musique commencent à être habitués à ce type de situation, mais les décisions sont finalement prises par les autorités locales et les organisateurs des événements. Les décisions sont locales car les températures et les situations sont différentes d'une commune à une autre, a expliqué la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

Des événements ont déjà été annulés en raison des prévisions météo, notamment dans la commune de Saint-Savinien (Charente-Maritime), qui ne pourra pas organiser de Fête de la musique ce soir-là. Les prévisions de Météo-France indiquent que les températures pourraient atteindre les 40 °C dans certaines régions, notamment dans le centre du pays.

Les organisateurs de la Fête de la musique commencent à être habitués à ce type de situation, mais les décisions sont finalement prises par les autorités locales et les organisateurs des événements. La Fête de la musique 2026 pourrait donc devenir la plus chaude observée depuis le début des relevés nationaux, a prévenu La Chaîne météo





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