Fête de la musique 2026 à Tours : Concerts, DJ sets et déambulation musicale

La Fête de la musique 2026 est de retour à Tours (Indre-et-Loire) avec des dizaines de concerts, de DJ sets et une déambulation musicale. Les concerts sont annoncés pour samedi 20 juin et Actu Tours propose sa sélection de concerts à ne pas manquer avec leur emplacement dans la ville.

Dimanche 21 juin, la fête de la musique est de retour à Tours (Indre-et-Loire). Des dizaines de concerts, de DJ sets et une déambulation musicale sont au programme cette année.

Des concerts, des DJ sets et une déambulation musicale prévus à Tours, pour la Fête de la musique 2026, dimanche 21 juin. ©Gennadiy Poznyakov / AdobeStock Plutôt musique classique ou techno ? Peu importe, il y en aura pour tous les goûts. Des dizaines de concerts sont annoncés, samedi 20 juin, à Pour vous y retrouver dans cette multitude de propositions musicales, Actu Tours vous propose sa sélection de concerts à ne pas manquer, avec leur emplacement dans la ville.

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