Fête de la Musique 2026 à Bordeaux : programme complet des événements gratuits et conseils face à la canicule

Découvrez la programmation détaillée de la Fête de la Musique 2026 à Bordeaux et sa métropole les 20 et 21 juin. Concerts, ateliers, DJ sets et animations pour tous les âges, avec des focus sur les scènes locales, l'electro et le reggae. Informations pratiques et alertes canicule.

La Fête de la Musique 2026 s'annonce comme un événement mémorable dans la région bordelaise, célébrant l'arrivée de l'été avec une programmation éclectique et entièrement gratuite les 20 et 21 juin.

Cette édition, qui se déroulera sous le thème de l'éclectisme musical, propose une multitude de concerts, ateliers et animations à travers Bordeaux et sa métropole. Le rock, l'electro, le rap, le reggae et bien d'autres styles seront représentés, offrant au public une véritable exploration des sons d'ici et d'ailleurs.

Cependant, la chaleur exceptionnelle attendue, avec des températures pouvant atteindre 40 °C dans certains départements du Sud-Ouest, soulève des interrogations quant au maintien des rassemblements en extérieur. Les autorités locales pourraient en effet décider d'annuler certains événements en cas de déclenchement d'une vigilance rouge canicule, une mesure de sécurité qui rappelle l'importance de se renseigner sur les conditions de chaque manifestation avant de se déplacer.

Au cœur de l'agglomération, le site de la Caserne B s'impose comme un pilier de la fête avec son marché majeur de disques d'occasion et sa programmation musicale dense. Samedi, les familles pourront profiter d'un atelier participif animé par EmmaFleurs, suivi d'un open mic et d'un concert. La soirée se poursuivra avec la ambiance chaloupée de Salsa y Control.

Le dimanche, après une initiation au DJing, le public sera conquis par les sets de Nony et Margaux de Bordeaux Open Air, clôturant le week-end dans une ambiance festive jusqu'à minuit. Autre lieu emblématique, la cour d'honneur du Crédit Municipal accueillera un plateau 100 % rock et entièrement girondin, célébrant la scène locale à travers cinq groupes promus par des labels de la région.

De Dodudaboum, projet expérimental, au tribute band Otto (dédié à Toto) en passant par les Straw Dogs, Lal Tuna, Tacoblaster et Alerte, cette soirée promet un voyage à travers les époques et les sons rock, du grunge au garage pop. L'offre se diversifie également avec des initiatives comme le concert gratuit d'Otto à la halle du tiers-lieu, ou encore la Guinguette Chez Alriq qui rythme son été de concerts réguliers sur les berges de la Garonne.

Les amateurs de musique électronique ne seront pas en reste grâce au partenariat entre TBM et le collectif La Molécule : un DJ set à bord du tram B entre Cité du vin et Montaigne Montesquieu l'après-midi, suivi d'un open air électro avec scénographie immersive place Jacques Lemoine. Le reggae sera à l'honneur à Bègles grâce à l'alliance de la marque DDP et du Sunska Festival, avec une lineup de DJs et de lives qui sent bon les vinyles et les vibes estivales.

Dans d'autres communes, comme à Saint-Médard-en-Jalles, l'événement "Musique dans la ville" mettra en avant les élèves de la Maison municipale de la musique, avec un conte musical "Hiboux" et l'inauguration du Castel d'Andorte, qui ouvrira ses portes après rénovation. Enfin, le Parc bordelais se transformera en une immense piste de danse avec quatre scènes et dix collectifs qui se succéderont jusqu'à une heure du matin, tandis que des animations spécifiques pour les enfants, comme le plancher musical ou l'atelier de création d'instruments, garantiront que la fête soit truly intergénérationnelle.

En somme, la Fête de la Musique 2026 s'annonce comme une édition riche, variée et accessible à tous, à condition de rester attentif aux consignes de sécurité liées à la chaleur





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