Fête de la morue à Bègles : le record de marinières n'est pas battu, mais la participation double

Lors de la 30e édition de la Fête de la morue à Bègles, organisée du 5 au 7 juin 2026, les organisateurs espéraient battre le record du monde de marinières détenu par Vic-Fezensac. Malgré une mobilisation importante et un doublement de la participation par rapport à 2025, le comptage final n'a enregistré que 1 443 marinières, loin des 4 674 nécessaires. La fête a néanmoins rempli ses objectifs de convivialité et de célébration du patrimoine ouvrier de la commune.

Le week-end des 5, 6 et 7 juin 2026, Bègles organisait la 30e édition de sa Fête de la morue, avec pour ambition affichée de battre le record du monde de marinières , détenu par Vic-Fezensac avec 4 674 personnes.

Malgré une mobilisation accrue, le comptage final a annoncé 1 443 marinières, un chiffre qui double celui de l'année précédente mais reste bien en deçà du record. Les festivités, marquées par des concerts, des repas partagés et la confection d'une omelette géante, ont attiré de nombreux participants dans une ambiance conviviale et familiale, fidèle à l'esprit historique de la fête.

Le maire Christian Bagate, qui s'était impliqué personnellement dans l'organisation et la promotion de l'événement, a appelé à poursuivre l'effort pour l'avenir





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