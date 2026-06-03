Fête de la cerise d'Agen : des ventes en forte baisse pour la première édition, Vivian Derc persévère

La traditionnelle Fête de la cerise a débuté le 30 mai à Agen avec une fréquentation et des ventes historiquement basses selon le producteur Vivian Derc. Malgré un contexte concurrentiel défavorable et une dispersion du public, le commerçant mise sur la qualité exceptionnelle de ses variétés et maintenir son événement pour les samedis à venir.

Pour la neuvième année consécutive, la Fête de la cerise fait son retour sur le boulevard de la République d' Agen , à proximité des Galeries Lafayette.

Vivian Derc, producteur à Dunes dans le Tarn-et-Garonne et figure emblématique de cet événement, a installé son stand dès le premier samedi de juin, le 30 mai. Cependant, cette édition démarre sur une note décevante pour le commerçant. En effet, les ventes de ce premier rendez-vous ont été les plus faibles depuis neuf ans, un revers inattendu alors que la récolte est pourtant abondante et de qualité cette année.

L'organisateur pointe du doigt plusieurs facteurs concurrents, notamment la tenue des Folies Vocales et de nombreuses compétitions sportives dans la région, qui auraient dispersé la population habituelle des chalands. Malgré une communication intensive et des dégustations gratuites offering ses seize variétés de cerises, une partie du stock a dû être remballée puis revendue le lendemain à un tarif réduit en raison de la fraîcheur moindre.

Vivian Derc, qui ne produit que des cerises et des prunes, réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires annuel sur une courte fenêtre de quatre à cinq mois, ce qui rend chaque samedi de vente crucial. Pour tenter de renverser la tendance, il est revenu une semaine plus tôt que d'habitude et a mis en avant ses deux variétés les plus prestigieuses, Badacsony et Noire de Meched, réputées pour leur taille, leur jutosité et leur sucrosité.

Le prix de la barquette, fixé à 6 euros le kilogramme, reste attractif comparé à celui des grandes surfaces, mais cela n'a pas suffi à attirer la clientèle en nombre escompté. Le producteur insiste sur le caractère artisanal et exigeant de sa production : chaque cerise est cueillie à la main, conservant sa tige pour prolonger la fraîcheur, dans une démarche biologique sans conservateurs. Cette methodologie, bien que qualitative, implique une grande fragilité du fruit, qui s'abîme rapidement.

Le travail decueillette, minutieux, permet à un bon saisonnier de remplir jusqu'à deux cageots par heure depuis son échelle. Malgré ce coup d'arrêt, Vivian Derc garde son optimisme et son sourire légendaire, convaincu que la qualité de ses cerises, appréciées par des partenaires gastronomiques comme le chef Michel Dussau qui en fait des desserts, finira par reconciled les amateurs.

Il donne donc rendez-vous aux Agenais pour les samedis 6 et 13 juin, forts d'une produzione abondante et d'une détermination sans faille pour tirer son épingle du jeu face à des conditions de marché devenues plus difficiles, avec la hausse des coûts de transport et de personnel qui n'a pas été répercutée sur le prix de vente





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fête De La Cerise Agen Vivian Derc Ventes Decline Production Biologique Fruit Local Commerce Ambulant Folies Vocales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En images : à Agen, le match France Maroc célébré dans les bars et les ruesUne ambiance bon enfant s’est emparée de la ville ce mercredi 14 décembre. Alors que la France a gagné 2-0 face au Maroc, les supporteurs des deux équipes sont ensuite sortis dans les rues

Read more »

INFO BFMTV. Disparition de Lyhanna: le suspect va être déféré devant le tribunal d'AgenLe suspect est le père d'une amie de l'adolescente qui a disparu depuis vendredi dans le Gers. C'est à bord de son véhicule que l'adolescente a été vue pour la dernière fois par un témoin à la sortie de son collège dans la commune de Fleurance.

Read more »

Près d’Agen, 160 personnes évacuées après un incendie dans un supermarchéDeux lances et une vingtaine de pompiers ont été mobilisés ce mardi matin

Read more »

Tentative de meurtre près d’Agen : l’octogénaire placé sous contrôle judiciaireLe mis en cause a pour interdiction d’entrer en contact avec la victime, son voisin

Read more »