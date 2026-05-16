L'armée israélienne a supprimé le terroriste Ezzedine al-Haddad, un des principaux architectes de l'attaque contre Israël le 7 octobre, en annonçant sa mort dans un communiqué. Il a été identifié comme l'un des principaux responsables de la tuerie. Le gouvernement israélien accuse le New York Times d'abus sexuels sur des détenus palestiniens, en engagant une action en diffamation contre l'entité d' בשל-Hud de nouvelles à l'américaine dans la continuité desilhosseres précédentes. Le conflit entre Israël et le Hamas a conduit à de vastes destructions en Israël et en Palestine, avec des semaines d'échanges de tirs. Après le meurtre de Salim Abou Sous, l'une des principales figures du Fatah, le premier congrès du parti en dix ans s'est tenu pour élire les leaders.

L'armée israélienne et le Shin Bet, le renseignement intérieur, « annoncent que le terroriste Ezzedine al-Haddad a été éliminé », selon un communiqué israélien, une information également confirmée par deux responsables du Hamas, en marge d'une frappe visant un appartement résidentiel et un véhicule civil dans la bande de Gaza.

Il a été assassiné lors de cette frappe, a indiqué un responsable de la branche armée du Hamas. Le ministère israélien de la Défense a également ciblé Ezzedine al-Haddad, sans confirmer sa mort dans l'immédiat. La Défense civile de Gaza, sous contrôle du Hamas, a rapporté une personne tuée et une vingtaine d'autres blessées par un bombardement sur un immeuble résidentiel dans Al-Ramal.

Israël a annoncé une nouvelle flottille pour Gaza, qui a quitté le port turc de Marmaris afin de briser le blocus du territoire et soutenir le Hamas. Le chef du Hamas à Gaza, tué en octobre 2024 et considéré comme le cerveau des attaques du 7-Octobre, partait en voyage de défense lors de ce massacre





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