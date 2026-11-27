L'athlète paralympique Ezra Frech triomphe lors de la finale de Danse avec les stars USA le 24 novembre 2026. Retour sur sa victoire historique et son incident technique mémorable avec Daniella Karagach.

La finale de Danse avec les stars USA s'est achevée ce mardi 24 novembre 2026, marquant l'issue d'une compétition intense et très regardée par le public américain. Après trois heures de direct diffusées sur l'ensemble du territoire, c'est l'athlète paralympique Ezra Frech qui a décroché le prestigieux trophée. Accompagné de sa partenaire de danse Daniella Karagach, le sportif de 21 ans a succédé à Robert Irwin, l'ancien champion de la saison précédente. Cette victoire s'est distinguée par un incident technique majeur survenu en pleine chorégraphie finale, où la prothèse de jambe du lauréat s'est détachée net.

Un accident technique transformé en moment historique

La prestation qui a scellé le destin du duo a été marquée par une péripétie inattendue lors du dernier saut d'Ezra Frech. Alors que le couple exécutait une figure acrobatique, la prothèse de la jambe gauche de l'athlète s'est complètement détachée de son corps. Plutôt que d'interrompre la musique ou de chercher à couvrir l'incident, Ezra Frech a choisi de poursuivre sa danse sur une seule jambe, démontrant un sang-froid et une puissance musculaire extraordinaires. L'Américain a ensuite réussi à remettre sa prothèse avec l'aide précieuse de Daniella Karagach, achevant la routine sans autre incident. Cet acte de persévérance a clairement impressionné le jury et le public, contribuant significativement à son triomphe final.

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Les forces en présence de cette finale 2026

Cette édition a vu s'affronter cinq personnalités encore en lice pour la victoire. Le plateau final comprenait la star de téléréalité Maura Higgins, l'influenceur Connor Wood, la comédienne, ainsi que la patineuse artistique Amber Glenn. Ezra Frech a dû se mesurer à la talentueuse skater sur glace Amber Glenn, qui avait brillé tout au long du concours, mais aussi à des candidats aux profils très différents comme Maura Higgins ou Connor Wood. La compétition était particulièrement serrée, attirant plus de millions de téléspectateurs, bien que le chiffre exact ne soit pas spécifié dans les données sources. La polyvalence d'Ezra Frech face à des spécialistes de la danse ou du spectacle a été mise en avant tout au long de la saison.

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Le parcours extraordinaire d'Ezra Frech depuis Los Angeles

Ezra Frech est né le 11 mai 2005 à Los Angeles, et son parcours vers le sommet n'a rien d'ordinaire. Né avec des malformations congénitales affectant sa jambe gauche et sa main gauche, il a reçu sa première prothèse dès l'âge de onze mois. Une amputation supplémentaire a été réalisée durant sa petite enfance pour optimiser ses capacités physiques. Passionné de sport dès son plus jeune âge, il s'est illustré dans de nombreuses disciplines avant de se consacrer à l'athlétisme. Deux ans avant sa victoire télévisuelle, il avait déjà marqué les esprits dans le monde du sport de haut niveau. Son histoire personnelle, faite de résilience et de dépassement de soi, résonne fortement avec l'esprit de la compétition.

Des réactions sous le coup de l'adrénaline

Au lendemain de sa victoire, Ezra Frech a partagé ses émotions avec plusieurs médias américains. Il a expliqué avoir immédiatement compris que sa prothèse était mal fixée après le saut. Son choix d'continuer la chorégraphie sur une seule jambe était une décision instinctive, motivée par le désir de ne pas gâcher le moment. Il a confié ne pas se souvenir de la manière exacte dont il avait remis sa prothèse, le tout étant survenu sous le coup de l'adrénaline pure. Au-delà du trophée, il souhaitait profiter de sa participation pour inspirer d'autres jeunes en situation de handicap et montrer que les limites sont souvent celles que l'on s'impose.