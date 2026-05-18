Eye Haïdara's Tribute to Jean-Pierre Bacri

Eye Haïdara shares her personal experiences and memories of working with Jean-Pierre Bacri, including their time together on the set of 'Le Sens de la Fête' and her admiration for his acting skills.

J'avais des leçons de cinéma avec lui : les confessions touchantes d' Eye Haïdara sur sa relation avec Jean-Pierre Bacri Éric ToledanoLe Sens de la fête .

Dans le film, les deux acteurs sont des organisateurs de mariage expérimentés qui se retrouvent face à des employés catastrophiques dont ils doivent rattraper les erreurs, le tout en craignant une inspection fiscale. La comédie devenue culte depuis est un des derniers films dans lequel a joué le comédien, montrant toute l'étendue de sa palette comique. Quid alors du masque de faux méchant, mi-excédé mi-rigolard, que Jean-Pierre Bacri arborait en permanence ? lui demande Sonia Devillers.

Avec le recul, il est parti trois ans après, je me dis qu'il y a eu un acte de transmission envers nous. On était beaucoup de jeunes. Il nous a transmis énormément de choses.

Je ne sais pas si c'était calculé de sa part, mais en tout cas il l'a fait et on a reçu énormément.avec qui il avait coécrit tous ses films, est présenté hors compétition au Festival de Cannes et lui est dédié.dans lequel elle incarne une agente de la DGSE. Un registre inédit, à l'opposé de tout ce qu'elle a fait jusqu'ici, et qui dit beaucoup sur l'appétit d'une actrice qui refuse de se laisser enfermer dans une case : elle en a fait du chemin depuis sa rencontre avec Jean-Pierre Bacri.

A l’époque où Koh-Lanta passait le vendredi soir et alors qu’Ayem était enchantée de rencontrer les habitants de la maison des secrets, j’étais ado et complètement passionnée par ces émissions. Avec le temps, j'ai compris que la culture pop était en train de se construire là, sur mon écran de télévision. C'est pour pouvoir documenter ce monde magique où les icônes naissent aussi vite qu'elles déclinent que je suis devenue journaliste.

C'est exactement ce pourquoi je travaille pour Voici : vous raconter comment la culture se fabrique, émission après émission. Il est présumé innocent : l'avocat de Patrick Bruel révèle si la tournée des 35 ans d'Alors regarde aura bien lieuJean-Pierre Bacri est né le 24 mai 1951 à Castiglione. Il suit une formation d'acteur tout en écrivant des pièces de théâtre.

À droite sur la photo, il commence sa carrière d'acteur en 1979C'est en 1982 qu'il se fait connaître du grand public dans le film d'Alexandre Arcady, Le grand pardon. Il a 31 ansEn 1983, il joue dans trois films. Le grand carnaval, Coup de foudre et Édith et Marcel. Il a 32 ansEn 1985, il enchaîne trois films.

Subway de Luc Besson, Escalier C de Jean-Charles Tacchella et On ne meurt que deux fois de Jacques Deray. Il a 35 ansEn 1987, Jean-Pierre Bacri joue dans Mort un dimanche de pluie et L'été en pente douce, mais aussi dans la pièce de théâtre L'anniversaire. Il a 37 ansEn 1994, il co-écrit avec Agnès Jaoui le long-métrage Smoking / No smoking qui lui vaudra un César du meilleur scénario original.

Il a 43 ansEn 1996, Jean-Pierre Bacri joue dans la comédie Un air de famille, adaptation de Cédric Klapisch pour lequel il obtiendra le César de la meilleure adaptation. Il a 45 ansEn 1997, il incarne le personnage de Jean-Pierre Costa dans le film Didier d'Alain Chabat. Il a 46 ansEn 1998, il obtient le César du meilleur acteur dans un second rôle.

Sur la photo en compagnie de Catherine Frot, il a 47 ansEn 2002, il participe au script de la grosse production Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. Ce sera un immense succès. Il a 51 ansIl partage la vie d'Agnès Jaoui de 1987 à 2012. Même après leur séparation, ils continueront à travailler ensemble.

Sur la photo en 2002, il a 51 ansEn 2004, il gagne le Prix du scénario au Festival de Cannes, toujours avec Agnès Jaoui. Il a 53 ansEn 2006, Jean-Pierre Bacri tient le premier rôle de la comédie dramatique Selon Charlie de Nicole Garcia. Il a 55 ansEn 2015, il incarne un personnage dans la comédie dramatique La Vie très privée de Monsieur Sim. Il a 64 ansEn 2017, il enchaîne trois rôles.

Celui de Georges dans Le grand froid, Max dans Le sens de la fête et le père Noel dans Santa et Cie. Il a 66 an





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