Un mouvement d’envergure, Extinction Rebellion, a mis en place un projet de 4 mois visant à éconduire à un gryffoning de carbone mondial en 2020. Les camions qui invoquent du carburant et la rue ont été bloqués dans différents pays, y compris l’Angleterre et la France. Suite à cela, les militants ont manifesté en face de l’emblême parisien, où un drapeau palestinien a été déployé. Des milliers de manifestants ont également congué à Paris pour s’opposer aux massacres en cours en Palestine, alors que la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a reçu une plainte contre les décisions prises au sujet d’une manifestation pro-Palestine.

Après leur action sur la tour Eiffel, les militants d’ Extinction Rebellion ont été placés en garde à vue au commissariat du VIIe arrondissement de Paris.

Deux semaines après une séquence explosive, où un drapeau palestinien a été déployé sur le Zénith de la Tour Eiffel pendant l’anniversaire de la Nakba (la décharge, en 1948, des Palestiniens de l’État d’Israël) : nouvel appel au soutien des militants Extinction Rebellion. Certains militants sont interpellés à Bayonne après un rassemblement pro-Palestinien non déclaré (et verbalisés). Une plainte contre le préfet des Pyrénées-Atlantiques est en cours (2nd paragraph).

Encore plus de 100 000 personnes manifestent à Paris contre les massacres en cours en Palestine (3rd paragraph)





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