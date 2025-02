Extension d'élevage de porcs en Vendée : Un projet controversé

Un projet d'expansion d'élevage porcin en Vendée suscite des débats et des inquiétudes dans les communes voisines.

Une ferme en Vendée , l'Earl Orée du Bois, située à Saint-Martin-des-Noyers, envisage d'étendre son élevage de porcs. Ce projet d'agrandissement, qui prévoit d'augmenter le nombre d'animaux de 450 à 1 620, soit un quadruplement, a nécessité l'avis des communes environnantes, notamment La Chaize-le-Vicomte et La Ferrière.L'enjeu principal pour ces communes réside dans l'adaptation du plan d'épandage des effluents, qui devra être multiplié, en partie sur leur territoire.

Le maire de La Chaize-le-Vicomte, Yannick David, a déclaré qu'il n'avait pas d'objections contre le projet, soulignant que les élevages sont désormais très contrôlés. Au sein du conseil municipal, 21 voix ont voté en faveur du projet contre 6 voix contre. À La Ferrière, 24 voix ont exprimé un avis favorable, tandis que 2 voix se sont prononcées contre et 3 se sont abstenues.Malgré ces votes favorables, le projet suscite quelques inquiétudes. L'opposition vicomtaise, représentée par Sébastien Pelletier, s'est interrogée sur l'augmentation du trafic de camions et de tracteurs sur les routes et sur la consommation d'eau, qui devrait augmenter de plus de 2 300 m³ par an. Les dirigeants de l'Earl Orée du Bois se défendent en affirmant qu'ils font tout pour respecter les réglementations et qu'ils sont toujours en démarche de qualité d'élevage. Ils affirment que leur ferme est ouverte à la visite. L'association de défense des sous-sols et de l'environnement de La Chaize-le-Vicomte, l'Asgasse, regrette l'absence d'enquête publique et s'inquiète de la vérification des zones d'exclusion pour l'épandage en bordure de zones humides





