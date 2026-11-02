Expulsion de réfugiés afghans vers Kaboul : risques de persécution talibane

Washington prévoit d'expulser plus de 150 Afghans vers Kaboul via le Pakistan. Les ONG alertent sur les risques de persécution pour ces anciens alliés.

Plus de 150 citoyens afghans actuellement détenus en Louisiane aux États-Unis risquent d'être expulsés vers l'Afghanistan. Cette décision, prise par l'administration de Donald Trump, prévoit un transit obligatoire par le Pakistan. Les organisations de défense des droits humains dénoncent vivement cette mesure. Elles soulignent les dangers extrêmes auxquels ces personnes sont confrontées.

Réfugiés afghans menacés de représailles

Ces individus et leurs familles ont apporté leur aide aux forces américaines avant le retrait de 2021. Ils craignent désormais des représailles de la part des dirigeants talibans. Un homme homosexuel figure parmi ceux qui pourraient être renvoyés. Plusieurs autres personnes exposées à des risques de persécution sont également concernées. Des responsables américains anonymes ont confirmé ces informations au quotidien.

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Dénonciation des risques par les ONG

Shawn VanDiver dirige #AfghanEvac, un groupe œuvrant pour la réinsertion des anciens alliés. Il décrit le régime actuel comme emprisonnant, torturant et tuant ses ennemis. Les talibans ont traqué d'anciens soldats, policiers et familles ayant travaillé avec les États-Unis. Beaucoup ont fui après la chute de Kaboul. Certains sont frères ou fils d'hommes engagés aux côtés des troupes américaines.

Tactique politique lors des élections

L'administration Trump aurait choisi la semaine des élections de mi-mandat du 3 novembre. Cette date vise à ce que personne ne regarde cette opération. Envoyer quelqu'un là-bas n'est pas une expulsion, c'est une sentence selon Shawn VanDiver. Le gouvernement taliban a déclaré une amnistie pour les anciens fonctionnaires. L'ONU a toutefois documenté plusieurs arrestations ces dernières années.

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Contexte humanitaire et diplomatique

Un million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère en Afghanistan. L'Unicef a prévenu mardi que leur vie est en danger sans aide immédiate. Les États-Unis ne reconnaissent pas diplomatiquement les talibans au pouvoir. Washington doit donc passer par un pays tiers pour organiser les expulsions directes. Le Pakistan superviserait ce renvoi vers le pays d'origine.

Réactions des autorités talibanes

L'Allemagne et la Turquie ont également expulsé des ressortissants afghans récemment. Malgré les inquiétudes des ONG, ces retours ont eu lieu. Les autorités talibanes ont fait part de leur profonde inquiétude lundi. Abdul Qahar Balkhi porte-parole du ministère afghan des Affaires étrangères a publié un communiqué. Il exhorte les États-Unis à adopter une approche responsable et mesurée.